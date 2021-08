Basta un clic per scoprire dove, come, quando è stata ascoltata la tua musica. E, forse, anche perché.

La tecnologia che utilizziamo per il monitoring si è evoluta di pari passo alla crescita del catalogo delle opere che abbiamo in gestione. Per questo, siamo e saremo sempre in grado di mantenere il nostro standard di qualità e dettaglio delle informazioni.

In questo modo, possiamo realizzare i due obiettivi che ci siamo dati fin dall’inizio: fare una rendicontazione accurata ed equa per autori ed editori, e stabilire con tutti loro un rapporto di assoluta trasparenza.

Avere un monitoring indipendente significa che possiamo verificare ogni report ricevuto dagli utilizzatori, garantendo così il pagamento di ogni passaggio. Ci permette, anche, di prevedere possibili conflitti e quindi di muoverci in maniera proattiva per arginarli sul nascere.

A differenza dei nostri competitor, abbiamo scelto di riportare i risultati delle rilevazioni in tempo reale sugli account Soundreef di autori ed editori, che in questo modo mantengono il controllo sull’andamento delle loro opere.

Per quanto riguarda YouTube, infine, oltre agli utilizzi siamo gli unici al mondo a poter dare visibilità dei ricavi il 30 di ogni mese successivo alle visualizzazioni.

