ARRIVA LA PRIMA EDIZIONE DEL SOUNDREEF MUSIC CAMP

Il Soundreef Music Camp un’occasione d’incontro unica, fortemente voluta da Soundreef, che dà la possibilità a diverse generazioni di autori e autrici di incontrarsi, in un momento di scambio e sviluppo creativo.

L’obiettivo è di promuovere il confronto creativo e lo sviluppo di nuove composizioni musicali, producendo diverse demo pronte all’ascolto, per sottoporrre ad artisti vari.

Due città diverse: Milano e Roma.

La data di Milano si è svolta dal 19 al 21 giugno, quella di Roma si svolgerà dal 3 al 5 luglio.

In entrambe le occasioni, il Soundreef Music Camp consiste in 3 giornate di incontri tra scrittura, registrazione e ascolto ma anche workshop, mentoring e brainstorming.

Il Soundreef Music Camp è guidato da Antonio Laino, Membership Development Manager di Soundreef.

L’idea del Campus nasce proprio dalle precedenti esperienze di Antonio Laino come A&R, ma questa volta semplicemente creando per i giovani un’opportunità di confronto con autori di chiara fama e per tutti i partecipanti una nuova possibilità di collocamento dei brani indirizzando il loro lavoro finale ad artisti, manager e label.

In questa prima edizione del Camp, gli autori che hanno partecipato a Milano sono stati: Claudio Guidetti, autore di pezzi indimenticabili come “Un’emozione per sempre” e “Più bella cosa”, Tony Maiello, autore di brani come “200 note – Il coraggio di andare” per Laura Pausini e “Credo – Come neve” per Giorgia, Samuela Schilirò e Alberto Pioppi.

A Roma, invece, parteciperanno: Maurizio Fabrizio, autore di successi intramontabili come “Almeno tu nell’universo” e “Storie di tutti i giorni”, Jason Rooney, produttore e autore per Negramaro, Tiromancino, Arisa e molti altri nomi noti, Francesco Bosco e Diandra Danieli.

I e le partecipanti sono stati scelti sulla base delle loro caratteristiche artistiche e precedenti esperienze di songwriting, con l’obiettivo di creare un gruppo sia armonico che eterogeneo.

Gli incontri non prevedono partecipazione del pubblico e vengono fatti in due studi di registrazione, a Milano e Roma.