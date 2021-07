Stai decidendo se iscriverti a Soundreef?

Ovviamente pensiamo che dovresti proprio farlo, ma sappiamo che potresti avere dei dubbi, e siamo qui per risolverli.

1: ti iscrivi in 5 minuti.

L’iscrizione a Soundreef è del tutto gratuita e si fa completamente online in pochissimi step, che descriviamo qui. A 48 ore dal deposito dei brani, inizieremo a tracciare le tue royalty e a rendere disponibili sul tuo account tutte le statistiche di utilizzo – con un livello di dettaglio che ti permetterà di mantenere davvero il controllo sulle tue opere.

Se sei già iscritto a un’altra collecting, dovrai revocare o limitare il mandato entro il 31 agosto, come spieghiamo qui. In questo caso, la tua collecting continuerà fino al 31 dicembre a gestire i tuoi diritti, e dal 1° gennaio cominceremo a farlo noi: non ci sarà nessun gap e, grazie al nostro modello, la rendicontazione e la raccolta saranno più veloci, trasparenti e remunerative.

2: saremo il tuo unico interlocutore per le classi di diritto per cui ci darai mandato.

Come sai, il diritto d’autore può essere spacchettato – cioè puoi affidare la gestione di tutte le classi a una sola collecting, oppure averne diverse. In entrambi i casi, per le classi di diritto che sceglierai di darci in gestione, noi saremo il tuo unico interlocutore.

3: risolviamo i conflitti prima che si verifichino.

È normale temere che, nel passaggio da una collecting all’altra, o quando si affida la gestione a più collecting per diverse classi di diritto, possano sorgere dei conflitti. Innanzitutto, è molto meno probabile di quanto pensi, ma, soprattutto, Soundreef per policy cerca di anticiparli. Grazie a una gestione proattiva del catalogo e all’attenzione con cui lo seguiamo, siamo in grado di prevedere quali potrebbero insorgere e ci muoviamo prima che avvenga.

Bonus: un Customer Service dedicato e personalizzato.

Con noi, non avrai mai a che fare con un risponditore automatico: ogni volta che ci contatterai, avrai a che fare con uno specialista che conosce il tuo caso e continuerà a seguirlo fino alla soluzione. Non solo: per dare un servizio davvero efficace, abbiamo un pool di assistenti specializzati nel gestire le esigenze di autori ed editori, e un altro che si occupa solo degli organizzatori.

Per saperne di più, contatta il nostro Customer Service attraverso il widget di assistenza.