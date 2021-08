Oggi, chiariamo 3 punti che vengono sollevati spesso e smontiamo una urban legend.

Il diritto d’autore è un mondo complicato, per questo noi di Soundreef teniamo tantissimo alla trasparenza. Qui chiariamo alcuni dei dubbi più comuni.

1: non c’è nessun doppio deposito.

Questo è un dubbio molto semplice da risolvere: sei un autore Soundreef, dovrai depositare i tuoi brani solo in Soundreef. Questo perché per ciascuna classe di diritto puoi scegliere una sola collecting society. Se, per alcune classi, hai scelto un’altra società, per quelle classi non dovrai depositare i brani da noi.

2: i tuoi co-autori possono scegliere la collecting che preferiscono.

Ogni autore ha una posizione e un contratto individuali, quindi ciascuno è libero di associarsi alla collecting che preferisce. Noi raccoglieremo e pagheremo le royalty nella percentuale cui hai diritto sulla base della List of Works che compilerai al momento del deposito dei brani.

3: il tuo editore non deve per forza seguirti in Soundreef.

Gli editori della maggior parte dei nostri autori più famosi sono iscritti a un’altra collecting. Autori ed editori hanno posizioni contrattuali distinte presso collecting. Per questo, non è necessario che scegliate la stessa.

Bonus: la leggenda dei diritti ceduti.

Vogliamo essere molto chiari: iscriverti a Soundereef non significa che ci cedi i tuoi diritti – solo che ci dai mandato per gestirli, finché lo vorrai.

Per saperne di più, contatta il nostro Customer Service attraverso il widget di assistenza.