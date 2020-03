Soundreef appoggia l’iniziativa di Rockol #iosuonodacasa

Sono tanti gli artisti in queste ore ad organizzare live streaming dalle proprie abitazioni sulle pagine Social.

Soundreef apppoggia le molte iniziative sul territorio, come quella promossa da Rockol #iosuonodacasa (qui maggiori info).

Non fermiamo la musica: uniamoci e creaimo insieme (con Rockol, Allmusicitalia e molti) un programma di concerti quotidiani per dare a tutti l’opportunità di seguire gli appuntamenti con la musica dal vivo in rete in queste strane giornate.

Ogni giorno raccoglieremo il calendario con tutti gli appuntamenti che coinvolgono autori ed editori Soundreef e lo comunicheremo al coordinamento centrale.

Basterà invarci una mail a [email protected] con:

– nome artista;

– orario;

– pagina dalla quale verrà trasmessa la diretta.

Parallelamente è da segnalare anche l’iniziativa di MIE, Music.it, OFF Topic, 0371 Music Press e Smartrise Music che hanno chiamato a raccolta tutti gli artisti e gli addetti ai lavori con i medesimi intenti: fare rete, creare un fronte comune e dare un contributo importante al nostro Paese. Grazie quindi anche a Salvatore Imperio, Emanuele Proietti, Luca Sammartino ed Alexo Vitruviano che lavorando in questo senso.

Il team di Soundreef

