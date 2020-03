Produrre musica in casa: grazie a Moog e Korg che rendono gratuite le loro app!

Tutti gli appassionati di musica hanno a disposizione nuove risorse per produrre la propria musica in casa questo periodo di quarantena.

Moog e Korg hanno infatti deciso di andare incontro ai tanti appassionati di musica, per aiutarli a riempire il momentaneo silenzio delle date dei tanti concerti e festival rimandati.

Le loro app saranno disponibili in download gratuito per un tempo limitato: Minimoog Model D per i possessori di iPhone, e iKaossilator di Korg per iOS e Android, quest’ultimo disponibile fino al 31 marzo per i possessori di iPhone e fino al 20 Marzo per Android.

Per saperne di più, ecco alcuni articoli che approfondiscono il tema:

Diamoci dentro!

E vi ricordiamo che per segnalare i vostri eventi in live streaming per l’iniziativa #iosuonodacasa basterà inviare una mail a [email protected], entro le 18 del giorno precedente alla diretta, comunicandoci:

Nome artista;

Orario;

Pagina dalla quale verrà trasmessa la diretta.