È un po’ che lo diciamo: il comparto ha un problema con i metadati. Ora lo diciamo anche insieme a Credits Due, la campagna lanciata da Ivors Academy e MRAF, co-fondata e guidata da Bjorn Ulvaeus degli Abba che siamo felici di supportare e diffondere.

L’obiettivo è semplice: ottenere metadati completi e corretti per ogni brano, dal momento della sua creazione.

Il motivo è ancora più semplice: i metadati sono l’unica garanzia di un compenso equo e in tempi ragionevoli per tutti gli aventi diritto.

Cosa chiede la petizione?

Solo che al momento della creazione di un brano musicale vengano inserite correttamente poche informazioni, e cioè:

i nomi di autori, esecutori, produttori e collaboratori che hanno contribuito alla creazione del brano;

il titolo – e tutti i titoli alternativi;

i codici di ruolo dei creatori (per gli autori, il codice IPI, che viene rilasciato al primo deposito presso una collecting. Per i nostri iscritti che ancora non ne hanno uno, siamo noi ad attivare la procedura di rilascio; chi proviene da altra collecting ne è già in possesso e siamo sempre noi a recuperarlo. Se vuoi approfondire, ne parliamo qui)

il codice ISWC, che identifica in maniera univoca il brano (per i brani depositati per la prima volta in Soundreef, siamo noi tramite CISAC a richiederlo; per i brani depositati in precedenza presso altra collecting, ci attiviamo per recuperarlo. Ne parliamo in maniera più approfondita qui;

il codice ISRC, che identifica in maniera univoca la registrazione (ne parliamo qui.)

Come possono appena 5 dati essere così importanti?

I metadati identificano i creator e li collegano all’opera che hanno realizzato: se mancano, è come togliere la loro firma dal lavoro, rendendo meno diretta l’identificazione per i fan e influenzando la loro esperienza di ascolto online. In pratica, quello che inizia come un problema tecnico finisce per creare disagi ad Autori, fan e DSP in un colpo solo.

C’è poi il problema della retribuzione, che – non ci stancheremo mai di dirlo – deve puntare a diventare sempre più equa, trasparente e veloce. E questo è possibile solo con una raccolta 100% analitica.

Per noi, i codici sono fondamentali per il raggiungimento del nostro obiettivo di una rendicontazione 100% analitica. Quindi se, ad esempio, i metadati dei log che riceviamo non sono completi, li ricerchiamo. In questo caso, i tempi di pagamento si allungano e il processo di raccolta diventa meno efficiente per tutti, aventi diritto e collecting society. E, ancora una volta, il problema si estende a tutto il comparto.

Come ogni problema “di settore”, fortunatamente, possiamo risolverlo agendo insieme, e basta veramente poco.

Se sei un creator, usa i tuoi social per amplificare il tuo messaggio usando #SupportCreditsDue e taggando @CreditsDueOrg.

Se sei un operatore del settore, scrivi a [email protected] per aggiungere il tuo logo alla campagna in segno di supporto.