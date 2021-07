Cosa serve per migliorare la trasparenza e l’efficienza del mondo del diritto d’autore?

Soundreef ha due anime: una musicale e una tecnologica. Fin dall’inizio abbiamo creduto che dovessero dialogare per garantire trasparenza ed efficienza.

Per questo, dal primo giorno, abbiamo messo a punto un sistema di monitoring per i passaggi radio, TV e online che ci permette di conoscerne data, ora e luogo di ogni utilizzo. Per farlo, tracciamo quei codici che identificano i brani in maniera univoca in tutto il mondo – l’hashprint per radio e TV, il codice ISRC per l’online.

Per questo, il tuo account Soundreef non è solo un riepilogo degli utilizzi delle tue opere, ma una miniera di informazioni super-dettagliate – dalla remuneratività dei singoli video su YouTube, alla geolocalizzazione dei play – aggiornata in tempo reale.

Infine, abbiamo scelto di offrire a tutti la possibilità di tutelare i propri brani dal plagio grazie alla tecnologia Blockchain, in un solo clic e direttamente dal proprio account.

