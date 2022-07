La tua musica? Depositala! Come vanno le royalty? Consulta i rendiconti! Sei in rotazione Radio e TV? Guarda i passaggi in tempo reale! Tutto a portata di mano, dove e quando vuoi.

Scarica l’app Soundreef da qui o cerca Soundreef nel tuo digital store.

SCARICA L’APP

Deposita i brani direttamente dall’app

Hai nuova musica? Depositala subito

Deposita le tue nuove uscite, servono meno di 3 minuti e 4 semplici step. I dei co-autori/editori con cui hai collaborato di recente, te li suggeriamo noi!

Monitoring Radio e TV in tempo reale

La tua musica è in rotazione radio/TV? Non perdere nemmeno un passaggio

Con il monitoring Soundreef sai tutto sui tuoi passaggi Radio e TV, dai brani più trasmessi fino al minuto esatto di on-air. Dall’app ora puoi anche personalizzare le tue statistiche, ottenendo fino a un anno di dati con una sola ricerca.

Controlla le tue royalty dall’app

Pagamenti in arrivo? Guarda il contatore royalty dinamico

Non aspettare il prossimo pay-day, controlla quando vuoi il saldo delle tue royalty e i trend di crescita trimestrali per sapere come stanno aumentando i tuoi guadagni.

Nell’app Soundreef trovi:

Monitoring Radio/TV in tempo reale e statistiche personalizzabili

Per ogni passaggio: data, ora, canale, trasmissione e paese

Classifica dei brani e dei Paesi da cui guadagni più royalty

Intero schema di suddivisione delle quote per ciascun brano

Trend dei guadagni trimestrali

Rimani aggiornato con le novità Soundreef

Non sei ancora iscritto?