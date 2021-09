Una Venere e una regola da rompere: da Women Label, due nuovi singoli out now!

Secondo appuntamento con WOMEN Label – l’etichetta in collaborazione con Artist First completamente dedicata alla produzione e promozione delle autrici italiane.

Oggi chiacchieriamo con Diletta e Maki – rispettivamente autrici dei singoli L’eccezione della Regola e Venere, usciti oggi e che potete ascoltare qui e qui.

Cosa significa per te e da dove nasce questo singolo?

DILETTA: Questo brano è nato in uno di quei momenti in cui ti fermi e capisci che tutto quello che hai fatto fin lì è un errore di grammatica, e ti servirebbe quell’eccezione della regola che però non sempre arriva.

MAKI: Il tema del mio singolo è l’amore perduto, quello che non vivi e che rimane un sogno fantastico di incontri fugaci. Ho voluto cantare una Venere magnetica e sognante, romantica e decisa, simpatica ed esuberante ma anche malinconica e charmant.

Che impatto pensi avrà un progetto come WOMEN sulla music industry nel suo complesso?

DILETTA: Sicuramente WOMEN crescerà diventando una bella realtà. Rispetto al suo impatto sul settore, credo che questa etichetta sarà un altro esempio concreto della passione e della forza che le donne sanno mettere in campo.

MAKI: Le quote rosa esistono in politica come nei Festival e ci ricordano che la parità di genere è ancora lontanissima, in tutti i campi. WOMEN ci dà la possibilità di fare squadra, sotto un’unica etichetta, perché l’attenzione sulle discriminazioni resti alta – e io sono orgogliosa di poter fare la mia parte.

Cosa ti aspetti dal prossimo futuro, per la tua vita professionale?

DILETTA: Spero di divertirmi sempre. Dal canto mio, voglio continuare a imparare – sul campo, grazie a colleghi in grado di insegnarmi tantissimo in poco tempo; ma anche in aula, con gli studi di composizione e grazie ai master che faccio. La musica è bella anche da conoscere.

MAKY: Sono super concentrata sui brani nuovi, che sono già in cantiere. L’aria di libertà di questa estate mi ha dato nuova energia ed entusiasmo.

A noi non resta che augurare in bocca al lupo a Maki e Diletta, buon ascolto a voi e darci appuntamento tra un mese!