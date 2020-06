Blockchain: come Soundreef tutela la tua musica

Per il deposito dei tuoi brani, Soundreef ti mette a disposizione una tecnologia all’avanguardia, tra le più rivoluzionarie degli ultimi anni: la Blockchain.

Cosa è la Blockchain?

La Blockchain è un registro su cui sono presenti dei blocchi contenenti delle informazioni, di qualsiasi genere. Ognuno di questi blocchi collega e si collega cronologicamente agli altri, e ogni volta che un’informazione viene aggiunta, si crea un ulteriore blocco.

Le informazioni contenute nei blocchi sono sicure perché la Blockchain è un sistema digitale che si poggia su una varietà di network: è un database distribuito, ovvero una serie di informazioni decentralizzate, presenti su più computer nel mondo e non in un unico server, ma perfettamente sincronizzate tra loro.

E’ un sistema che è programmato per tenere traccia di ogni informazione perché basato sulla cosiddetta impronta hash, ovvero una sequenza di caratteri generata dalla scansione del contenuto di un file. Quando un file viene modificato? Se anche la modifica fosse minuscola non ci sarebbe più corrispondenza con l’impronta, e ne verrebbe generata un’altra differente: un’impronta per ogni file… proprio come le impronte digitali.

Il deposito su Blockchain è registrato, condiviso su un network, immutabile.

La missione di Soundreef è garantire la massima sicurezza rispetto alla decisione di un autore di depositare una propria opera, con questa azione infatti l’autore dichiara che l’opera è frutto di una sua creazione o di un processo di creazione collettivo. Per questo è possibile richiedere la certificazione su Blockchain dei tuoi brani, gratuitamente e per tutte le tue opere.

La semplicità del procedimento e il sistema di controllo sono alla base del servizio offerto da Soundreef.

Dal tuo account seleziona semplicemente l’azione “certifica” in corrispondenza del brano ed avvia il processo di deposito su Blockchain.





Una volta completato, dopo qualche ora riceverai via email e potrai scaricare il certificato che attesta la paternità dell’opera caricata. Tale pdf conterrà le informazioni che il sistema ha generato, ovvero:

Titolo del brano;

I titolari dei diritti;

La data di certificazione;

L’impronta hash del file audio;

Il blocco Bitcoin Blockchain che attesta l’esistenza alla data di certificazione.

Il servizio di deposito opere su Blockchain è disponibile, per tutti gli utenti Soundreef, per i brani di cui sono state dichiarate il 100% delle quote DEM e DRM

Per saperne di più è possibile consultare la voce ‘Tutela’ nell’area dedicata ad Autori ed Editori all’interno del sito, oppure scrivere al nostro customer support: [email protected]





