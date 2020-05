Seveso Casino Palace: ‘Virtus’ è la compilation benefica con oltre 50 artisti

I Seveso Casino Palace sono una band milanese lanciata dalla dodicesima edizione del talent X Factor, dove la loro ‘Finta di niente’ li ha portati fino alle finali. Dallo scorso Marzo potete sentirli in ‘Come dici tu’, ed intanto non si fanno mancare l’occasione di impegnarsi in un progetto per il sociale.



Si parla di un progetto benefico che coinvolge più di 50 aritsti, provenienti da universi musicali differenti, ma tutti accomunati dallo spirito di fronteggiare insieme, uniti, questa drammatica emergenza che ha colpito tutto il mondo.

Il progetto è una compilation dal nome ‘Virtus’ disponibile su Bandacamp per l’acquisto, a partire da un minimo di 5 euro, e la trovate qui.

Cosa potrete ascoltare? Si spazia dal rock all’ hip hop, dal cantautorato al reggae, passando per la trap, l’ EDM, ma anche tra brani eseguiti al pianoforte ed “elettronica pesante”.

Ancora una volta la scena musicale si fa trovare unita per raccogliere fondi per l’emergenza Covid, l’intero infatti sarà destinato all’Ospedale ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, una delle zone italiane più duramente colpite dal virus

“Lo spirito è spingere ogni persona a non arrendersi di fronte alle avversità e che l’aiuto di tutti può essere fondamentale, la solidarietà non fa discriminazioni” – dicono i Seveso Casino Palace – “È per questo che ci piacerebbe moltissimo anche lanciare un appello: ci piacerebbe che tanti, tantissimi altri giovani artisti possano unirsi a noi in questa causa a cui teniamo molto, per poter unire ulteriore materiale alla compilation”.

Tra i contributi al progetto anche i nomi di altri artisti Soundreef come Eclettica Opium, Federico Oliviero, Marta Frigo, Stalf, The Young Nope.

Forza ragazzi!