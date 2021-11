Se non ti consuma, non è vero amore – Bonnie e Clyde di Myra out now!

Una coppia leggendaria, un amore che brucia il mondo intorno e una voce graffiata per raccontare la storia di tutte le storie d’amore. Questo è Bonnie e Clyde, l’ultimo singolo pubblicato da Women – Female Label and Arts, l’etichetta nata in collaborazione con Artists Firstdedicata alla creatività al femminile.

E mentre voi ascoltate questo nuovo singolo qui, noi facciamo due chiacchiere con Myra, autrice e interprete romana dai toni caldi e appassionati.

Da dove nasce e cosa racconta di te Bonnie e Clyde?

Il singolo nasce dal bisogno di esprimere la mia idea di amare intensamente. Non so parlare d’amore in modo romantico e sognante, così ho pensato fosse più facile scriverlo. Ho sempre pensato che la storia tra i due gangster fosse una di quelle rarissime, intense e piene di complicità, quelle che si vivono solo una volta nella vita. Mi hanno ispirata loro a esprimere i miei pensieri, le mie sensazioni su quello che si prova, e come si cambia, quando l’amore per una persona ti rapisce, totalmente.

Che impatto pensi possa avere un progetto come WOMEN sulla music industry nel suo complesso?

Sono certa che WOMEN sia un’opportunità per tutte le artiste che si sono messe in gioco ma sono state sottovalutate, giudicate o discriminate “dall’altra parte del palco”. In questo settore era necessario un progetto specifico, per dimostrare il potenziale creativo delle menti femminili. Abbiamo idee, progetti e storie uniche. WOMEN sta permettendo a queste storie di essere raccontate. E ascoltate.

Cosa ti aspetti dal prossimo futuro, per la tua vita professionale?

Voglio continuare a migliorare sempre, apprendere il più possibile dai miei colleghi, e non smettere mai di crescere come artista. Per me, l’impegno è considerare ogni giorno come quello giusto per raggiungere i miei obiettivi.

In bocca al lupo, Myra!