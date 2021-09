Ristori – si riparte col Decreto Interministeriale 311!

Sono in arrivo nuovi ristori per gli Autori, e quindi ecco una nuova piccola guida per semplificare la domanda di accesso ai contributi – qui, invece, il testo del Decreto Interministeriale 311.

Cominciamo dicendo che nel Decreto troviamo un ritorno alla procedura del Decreto Cura Italia, ma anche una piccola novità nella raccolta delle domande.

La novità è che, questa volta, sarà SIAE a raccogliere tutte le richieste: quindi, indipendentemente dalla collecting cui sei iscritto, dovrai inviare la tua domanda a loro.

20 giorni dopo la scadenza dei termini per le richieste, a Soundreef/LEA verranno girate quelle di propria competenza per la verifica.

Sarà quindi LEA, a distribuire i contributi agli aventi diritto Soundreef le cui domande rispettano tutti i requisiti.

QUALI REQUISITI?

Reddito complessivo lordo dichiarato nel 2020 (sui redditi 2019) inferiore a € 20.000; Reddito autorale lordo nel 2019 pari ad almeno il 20% di quello complessivo, e comunque superiore a € 1.000.

COME FARE LA DOMANDA?

Hai tempo fino al 21 ottobre 2021 per compilare il form di richiesta, che potrai inviare a SIAE in due modi:

tramite accomandata A/R all’indirizzo SIAE – Contributo ex Decreto Cura Italia Autori, Viale della Letteratura n. 30 – 00144 Roma;

tramite PEC ad [email protected] solo ed esclusivamente se usi anche tu un indirizzo PEC.

COSA DEVI ALLEGARE ALLA DOMANDA?

La consueta autocertificazione (qui il modulo da scaricare e compilare) con cui affermi di soddisfare entrambi i requisiti di cui sopra (reddito complessivo 2019 sotto i 20.000, reddito autorale 2019 pari al 20% del totale e comunque non sotto i 1.000 €) Copia della dichiarazione dei redditi 2020 (per i redditi 2019) Autorizzazione al trattamento dei tuoi dati personali – clicca qui per scaricarla Copia fronte-retro di un documento di identità valido

COSA DEVI TENERE PRESENTE?

È essenziale che tutti i documenti siano compilati correttamente e firmati in ogni loro parte, quindi ti suggeriamo di controllarli più volte, prima di inviarli, onde evitare rallentamenti. Se sei iscritto a più di una collecting per il diritto d’autore (grazie a una limitazione di mandato) non puoi fare richiesta a tutte e devi quindi scegliere da quale società riceverli – a prescindere dalla scelta, la domanda va comunque fatta a Siae, che inoltrerà a Soundreef/LEA quelle di competenza.

Dubbi? Qualcosa di poco chiaro? Contattaci tramite il widget di assistenza o il contact form!