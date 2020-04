“Revolución de Humanidad”: in Spagna gli artisti Soundreef con un grido di solidarietà per l’emergenza Covid-19

‘Revolución de Humanidad’ è un’iniziativa nata spontaneamente da alcuni artisti spagnoli iscritti a Soundreef, Señor Positivo e Charly Taylor, per l’etichetta discografica The Beats Lover Corporation .

Durante l’emergenza Covid anche in Spagna, così come in Italia, insieme al movimento #yomequedoencasa si sono sviluppate iniziative di supporto e solidarietà per tutte le persone che, ogni giorno, per lavoro o altre necessità, si spostano dalle loro abitazioni.

A tutti loro hanno pensato gli artisti, lanciando questo progetto subito sposato da Soundreef Media Service, società del gruppo Soundreef che si occupa della sonorizzazione per esercizi commerciali.

“Basta guardare tutte le dimostrazioni di solidarietà che si sono susseguite nell’ultimo periodo, prima in Italia e in seguito anche in Spagna. Sono emozionanti, una fonte di ispirazione, e noi crediamo che la musica possa essere un rimedio in questo momento difficile, un modo per riunirsi e mantenere una mentalità positiva, per far fronte alle difficoltà.” – Ecco come hanno raccontato la nascita del progetto gli artisti dietro Señor Positivo.

Una canzone in tre lingue, per permettere al messaggio di arrivare a quante più persone possibili, da trasmettere ogni giorno in tutti gli esercizi commerciali che la inseriranno nel loro catalogo, per ricordarci come la musica possa unirci e possa inviare messaggi forti anche in un momento tanto difficile.

“Quello che sta accadendo con ‘Revolucion Humanidad’ ci riempie di felicità. È un bellissimo segnale in un momento davvero difficile. Abbiamo creduto da subito nell’iniziativa e abbiamo voluto appoggiarla con tutte le nostre forze. – ha dichiarato Alessandro Baldi, Head of International Sales Stategy di Soundreef Media Service srl, – Siamo fiduciosi che insieme, facendo fronte comune, riusciremo a superare questo momento di difficoltà.”