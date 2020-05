Random, il rapper tra i concorrenti di Amici Speciali

Random è uno dei talenti emergenti della scena Rap Italiana, che ha già scalato le classiche Spotify con il suo brano Chiasso. Il 2 ottobre 2019 pubblica un nuovo singolo, Rossetto, che gli ha permesso di aggiudicarsi la nomination di Artista del Mese per Mtv, e negli ultimi mesi lo potete ascoltare nel brano Marionette in featuring con Carl Brave.

Pur non avendo preso mai parte prima d’ora al talent Amici, Random sarà tra i concorrenti di questa edizione speciale.

Venerdì 15 maggio andrà infatti in onda, in prima serata su Canale 5, il nuovo programma condotto da Maria De Filippi, Amici Speciali, edizione rinnovata di Amici All Star, che raccoglie tutti i vincitori delle diverse edizioni del talent, e che era stato cancellato a causa dell’emergenza Coronavirus che l’Italia sta attraversando.

Amici Speciali – con Tim insieme per l’Italia sarà, al pari delle edizioni tradizionali di Amici, una vera e propria gara in cui i concorrenti si sfideranno in competizioni canore e coreografie.

La novità sono i premi in palio: aiuti concreti per il Paese in questo periodo di estrema difficoltà. Si tratterà dunque di una maratona benefica in 4 puntate che coinvolgerà in sfide di canto e ballo 7 cantanti e 5 ballerini con lo scopo di raccogliere fondi per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

Tra i partecipanti alle serate non mancheranno, oltre alla giuria, numerose emittenti radiofoniche: RDS, Radio Italia, RTL 102.5 e Radio 105.

In attesa del debutto di Amici Speciali, Random ha deciso di rompere il silenzio sulla sua partecipazione al programma:

“Un’occasione importante mi si è presentata, partecipare ad Amici Speciali, un programma diverso come il periodo che stiamo vivendo ora. Dove lo scopo è solo quello di fare del bene, cercando di intrattenere il pubblico a casa e fare della beneficenza”.

In bocca al lupo Random!