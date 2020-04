Personal branding: promuovere se stessi e la propria musica

In questi giorni da trascorrere in casa abbiamo la possibilità di concentrarci su aspetti nuovi del fare musica. Se è vero che deve essere la nostra arte a parlare alle persone, a farle emozionare, è anche vero che dobbiamo far sì che la nostra musica arrivi al pubblico.

Come fare? Può essere utile pensare al nostro progetto musicale come ad un brand.

Pensare come un brand significa mettere in luce ciò che ci distingue dagli altri, che ci rende unici .

Non è necessario cercare un unico particolare in grado di renderti unico, ogni forma di creatività, ogni composizione, è già di per sé unica. La domanda è: come poter toccare le giuste corde nel pubblico che voglio raggiungere?



Pensare al proprio brand significa pensare a come proporre la propria musica in maniera personale e organizzata , così da poterle dare il risalto ed il valore che merita. Strutturare quindi il messaggio che vogliamo trasmettere con le nostre opere, così da poterlo rendere riconoscibile.

Ecco alcuni accorgimenti da tenere a mente per far sì che il nostro pubblico possa riconosce il nostro modo di fare musica.

Non è un solo particolare a renderti unico

Non preoccuparti di trovare quell’unica caratteristica che più di tutte pensi ti distingua dagli altri. Sono numerose le caratteristiche in cui ti puoi sentire affine ad altri artisti, come ad esempio un tipo di filosofia o la predilezione per un certo strumento musicale. Il mix di tutti questi aspetti è quello che ti rende distinguibile, e per riuscire ad individuare quello che più ti rappresenta serve del tempo. Le storie si sviluppano nel tempo, e così anche i gusti e le caratteristiche di ognuno di noi.

Essere unici non significa soltanto essere diversi

Trovare il modo più adatto per raccontare la tua storia non presuppone che questa sia completamente diversa da quella di chi ti circonda. Toccare le corde del pubblico, emozionare, significa anche offrire dei temi o delle storie in cui potersi immedesimare, da condividere. Scrivere una canzone che parla al cuore di chi ti ascolta significa riuscire a stabilire un contatto.

Non deve essere una frase, ma qualcosa in cui credi

Non è importante solo quello che dici, ma anche quello che gli altri percepiscono e sentono. Sforzarti di trovare le caratteristiche più avvincenti non serve, saranno la tua arte e le tue azioni a parlare per te, ad aiutarti a costruire il tuo brand. Per questo chiedere un parere esterno può aiutarti a capire quali sono gli aspetti dei tuoi brani che maggiormente emozionano il pubblico, che ti raccontano meglio.

Un brand non è tutto

La passione e la dedizione per quello che fai rimangono la parte fondamentale di ogni progetto musicale. Quando si fa musica possono capitare dei giorni no, ce lo hanno raccontato numerosi autori ed editori, ma non bisogna farsi scoraggiare.



