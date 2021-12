Pareti Storte: da Women – Female Label&Arts, il singolo che ci aiuta a scegliere.

Anche questo mese Women Label&Arts ci regala il singolo firmato da un’autrice della sua scuderia – che ha lo scopo di produrre e promuovere l’arte dell’altra metà del cielo.

Pareti Storte è il nuovo brano di Gabriellerie, che potete ascoltare ovunque da oggi, a cominciare da qui.

Sull’avere 20 anni si è scritto tanto, ma il singolo affronta l’età da un punto di vista singolare.

“È un brano nato in un momento di incertezza” dice l’autrice “in cui fare delle scelte non era semplice”.

Con voce delicata e decisa, Gabriellerie racconta quel momento preciso in cui la vita ti chiede di scegliere e tu, nel dubbio, guardi indietro solo per scoprire che quella cosa non l’hai ancora mai fatta, che non hai un parametro di riferimento. Che puoi solo buttarti.

“È un momento in cui l’esperienza passata non aiuta, e questo fa sì che i dubbi crescano, alimentandoli.”

Con leggerezza, Gabriellerie disegna anche una soluzione, inaspettata e poetica, per depotenziare tutto – l’incertezza e il conflitto che ne deriva: “battere la testa per terra. E tutto si dimentica, niente ha più importanza.”

Noi auguriamo una straordinaria carriera a questa autrice, e a tutti di svegliarsi e non ricordare più “perché facevamo la guerra”.