Palla Avvelenata – Isotta ci racconta perché, vista dall’alto, ogni cosa può essere leggera.

Continua il nostro viaggio nel catalogo di Women – Female Label and Arts : dal progetto in collaborazione con Artist First, oggi esce Palla Avvelenata, secondo singolo di Isotta.

Il brano è il racconto pop e sincero del rapporto spesso complicato con il proprio corpo, e sottolinea una volta di più la mission dell’etichetta di dare spazio non solo ai talenti, ma anche alle tematiche femminili.

Potete guardare il video qui – e vi suggeriamo di farlo mentre leggete quello che ci ha spiegato Isotta stessa.

Da dove nasce Palla Avvelenata?

Palla Avvelenata nasce un po’ per caso in studio di registrazione con il co-autore del brano, Pio Stefanini. Poco prima di salutarci mi dice: “Vado a portare mio figlio a giocare a palla avvelenata”.

Senza pensarci, gli rispondo: “A palla avvelenata venivo catturata per prima, perché ero grassa”. Lui resta stupito e io: “Ma grassa davvero!”.

Da quel momento ho rivissuto l’orrore di quando dovevo subire le angherie dei bulli.

Nel brano dici che anche quello sguardo in cui “ti specchiavi bellissima” non basta. Perché?

Da adolescente hai l’aspettativa di sentirti accettata – dagli amici, dai compagni di scuola, dai ragazzi della tua età: purtroppo non bastano le rassicurazioni di genitori e parenti per sentirti in pace.

Perché definisci l’allegria “maledetta”?

La definisco “maledetta” perché, soprattutto in determinati periodi della vita, è difficile da conquistare, ancora di più da trattenere a lungo. Maledetta è anche quando subisci quella degli altri, mentre sei su tutt’altra lunghezza d’onda.

Cosa speri che arrivi al pubblico, ascoltando questo singolo?

Spero che gli arrivi una nota di leggerezza riguardo a tutte le situazioni che spesso ci si presentano insormontabili.

È un invito a indossare un nuovo paio di occhiali con cui provare a guardare dall’alto i nostri drammi personali, ad aprire il cuore, con leggerezza, alle difficoltà.

Women ha l’obiettivo di dare visibilità alla componente femminile della musica. Credi che questo comporti una responsabilità rispetto ai temi?

Assolutamente sì, e metterò tutto l’impegno possibile, come ho sempre cercato di fare, per contribuire alla sensibilizzazione verso le tematiche femminili.

I tuoi prossimi progetti?

Continuerò a curare con passione le mie canzoni e questo progetto in generale, abbiamo già in cantiere l’uscita dell’album. E poi mi auguro di saper accogliere con serenità tutto ciò che verrà.

Noi, invece, auguriamo a Isotta di continuare a guardare tutto dall’alto, regalandoci una prospettiva serena e leggera sui piccoli drammi quotidiani. Non è anche a questo che serve la musica?