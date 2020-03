‘Musica che unisce’: Fedez e Gigi D’Alessio tra le voci per raccogliere fondi per la Protezione Civile

Musica che Unisce è un evento realizzato, con il contributo di alcuni tra i più grandi nomi del panorama musicale italiano, per raccogliere fondi a favore della Protezione Civile, in prima linea per far fronte all’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, e per lanciare un forte messaggio di unione e responsabilità in un momento di grande difficoltà per il nostro Paese.



L’evento è in onda stasera a partire dalle 20:35, in prima serata su Rai1 e su tutte le piattaforme multimediali Rai. La diretta sarà presente anche su Youtube e Facebook, sul sito dell’iniziativa www.musicacheunisce.it e su tutti i canali web dedicati.

Un’unica playlist fatta da inediti live set, rigorosamente casalinghi, fatta da alcuni dei grandi nomi della musica italiana, tra cui Fedez e Gigi D’Alessio, entrambi autori Soundreef, e numerosi altri artisti della scena contemporanea.

La musica non sarà l’unica protagonista della serata, verrà anche dato spazio all’informazione corretta ed esaustiva, grazie a infografiche e video informativi realizzati dal Ministero della Salute, insieme agli esperti del mondo scientifico che fanno parte del Comitato tecnico nazionale, e agli interventi di alcuni volti conosciuti del mondo dello sport.

L’evento, ideato da Latarma Management srl e prodotto in collaborazione con RAI, per la sua raccolta fondi propone due diverse modalità:

Il conto corrente messo a disposizione dalla Protezione Civile:

Banca Intesa Sanpaolo Spa – Filiale di Via del Corso, 226 Roma

IBAN: IT84 Z030 6905 0201 0000 0066 387 – BIC: BCITITMM

Indicare nella causale: Musica che unisce

Una donazione online sulla piattaforma Forfunding messa a disposizione da Intesa Sanpaolo e personalizzata: musicacheunisce.forfunding.it