Music sounds like fun!

C’è chi pensa a far ripartire i live e chi li fa ripartire col botto.

È il caso di Miguel Parres Navarro – manager, tra gli altri, di Ketama126, consulente musicale e di comunicazione. Ha la sua firma Roma Music Park, il festival che in una notte vedrà 17 artisti sul palco di una location unica: Cinecittà World. 8 ore di live e dj set da ballare sotto cassa, in giro per il parco o nel privé in piscina. Gli abbiamo chiesto da dove è nata l’idea di un festival così.

Da niente live a un festival – è la voglia accumulata in questo anno e mezzo?

Anche. Ma mi sembrava il modo più giusto: a un festival le persone si muovono, alla musica si aggiunge l’intrattenimento, e tutto questo rende più facile evitare di assembrarsi. E poi le persone possono scegliere di seguire il live da spazi diversi – come il privé allestito in piscina –, tutti molto ampi. Insomma, ci siamo accorti organizzandolo che è il modo più sicuro che avevamo per fare un concerto.

Una location insolita, come mai questa scelta?

Volevamo creare un format, non solo un evento, abbiamo cercato una struttura in cui la musica potesse mischiarsi ad altro. E il divertimento da giostra è molto vicino al mondo della musica. E poi serviva un partner che avesse il coraggio di fare una cosa così.

Che aspettative hai, dopo quasi due anni senza live?

Mi aspetto che la gente abbia tanta voglia di divertirsi, di partecipare insieme a un evento in sicurezza. Capiamo il timore, chiaramente, e infatti all’ingresso faremo tamponi gratuiti a tutti – partecipanti e crew.

Roma Music Park è organizzato da Conspiracy Agency e Bullo Events, e si terrà il 29 luglio a Cinecittà World. Qui i biglietti e questa è la line-up, in cui troviamo tanti amici di Soundreef:

Ketama 126 – Pretty Solero – GARAGE GANG – Lil Jolie – Vale LP – Close Listen – Gemello + Edd Bateman – Speranza – Rafilù –Pablo – Ugo Borghetti – Asp 126 – Drone 126 – G. Ferrari – Dj Taxxi – Gattonero – deep.n.dance