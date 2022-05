Licenze Musicali – Quali sono e come ottenerle

Hai mai sentito una canzone famosa nella sigla della tua serie tv preferita? Quella canzone molto probabilmente è stata concessa in licenza per l’uso in quella serie. Questo vale anche per le canzoni nei videogiochi, negli spettacoli teatrali, nelle pubblicità o qualsiasi altro canale visivo e non. Se trovi la musica in un film, puoi stare certo che le licenze sono state concesse e molte royalty sono state pagate. Ma cosa è una licenza musicale? Quali sono le differenze tra i diversi tipi di licenze?

CHE COS’È LA LICENZA MUSICALE?

Definizione della licenza musicale

Conoscere le licenze musicali è abbastanza facile una volta chiarito che esiste più di un tipo di licenza (ad esempio musica royalty free o musica senza copyright). Allo stesso tempo, una semplice definizione può anche spiegare di cosa si tratta a grandi linee, nel caso qualcuno per strada te lo chieda e tu debba dare loro una risposta veloce.

Che cos’è la licenza musicale?

Una licenza musicale è un diritto detenuto da qualcuno di distribuire e/o utilizzare un brano musicale protetto da copyright. Spesso vista nei film, una licenza musicale viene utilizzata anche per spot pubblicitari, programmi televisivi, video su Internet e qualsiasi altro mezzo visivo che desideri utilizzare una canzone con il permesso. Esiste una varietà di tipi di licenze musicali, ognuna con le proprie sfumature, che a volte richiedono a una persona di possederne più di una per il corretto utilizzo in un progetto.

Le caratteristiche della licenza musicale includono:

La musica (canzone o brano) utilizzata in un film in qualsiasi momento per un notevole periodo di tempo.

Musica usata per vendere un prodotto in una pubblicità.

Progetti video personali che utilizzano musica concessa in licenza per scopi creativi.

Videogiochi che utilizzano musica con licenza per l’intrattenimento in-game.

Le case discografiche e gli artisti concedono in licenza la loro musica.

Società di licenze musicali che offrono canzoni a pagamento.

Può essere difficile capire cosa siano le licenze musicali, anche se la cosa più importante è che tu ne sia consapevole. In questo modo, sei preparato e hai un’idea di cosa aspettarti quando desideri utilizzare musica protetta da copyright nelle tue opere, ma non solo. Crediamo che sia importante difendere i diritti degli artisti in modo da avere facile accesso al mondo delle royalties in maniera legale e trasparente, garantendo che i pagamenti ricevuti siano stati generati da una distribuzione equa. Quindi analizziamo i diversi tipi di licenza che potresti incontrare.

Licenza Globale (Blanket License)

Le collecting society offrono questo tipo di licenza concedendo l’accesso ad un repertorio musicale in cambio di una quota fissa annuale. Il licenziatario (cliente) può essere ad esempio una stazione radio o un centro commerciale che vuole offrire musica d’ambiente. Dal punto di vista del cliente questa licenza consente di risparmiare tempo, poiché non sarà necessario negoziare i diritti di ciascuna canzone con il rispettivo compositore. La distribuzione dei pagamenti dei diritti d’autore ricevuti dai clienti generalmente viene eseguita dalle società di collezione di compensi, attraverso un sistema misto di monitoraggio digitale e comunicazione diretta del licenziatario. Questo sistema non permette di monitorare tutte le riproduzioni e alcune di esse potrebbero non essere calcolate nel sistema di ripartizione dei compensi. Soundreef offre sistemi di monitoraggio che permettono la registrazione totale delle riproduzioni per ciascuna canzone, dando la certezza al detentore di diritti di essere pagato adeguatamente.

Licenza di utilizzo della registrazione master (Master Recording License)

Probabilmente hai molta familiarità con studi, artisti e organizzazioni di licenze musicali che hanno il controllo di una registrazione master, spesso indicata semplicemente come “master”. Una licenza master viene spesso concessa al titolare dei diritti del brano musicale, che può includere l’artista e/o la casa discografica.

Se metti le mani su una licenza master, hai il diritto di utilizzare una registrazione master originale in un’opera d’arte visiva, nonché un album di compilation di qualche tipo. Tuttavia, esiste un limite specifico a ciò che una licenza master può darti, che è coperto dal tipo di licenza successivo.

Licenza di sincronizzazione (Synchronization License)

Una licenza di sincronizzazione è uno dei tipi più comuni di licenza musicale per i video. Ti consente di utilizzare una versione master o ri-registrata di una canzone in un’opera d’arte visiva.

La differenza più ovvia tra una sincronizzazione e una licenza master è che la prima (sincronizzazione) ti consente di utilizzare una versione ri-registrata (o cover) del brano di cui hai i diritti. Ciò significherebbe che tutti quei trailer di film che hai visto che l’uso di versioni rallentate di canzoni popolari dovevano ottenere una licenza di sincronizzazione.

Questo vale anche se vuoi imparare a girare un video musicale per una canzone senza preoccuparti che gli avvocati bussino alla tua porta.

Tra le più utilizzate nel mercato, questa licenza concede al licenziatario l’utilizzo di una canzone da sincronizzare, coordinare con un determinato output digitale. Frequentemente utilizzate per spettacoli televisivi, film e pubblicità, il valore del canone da pagare per il cliente dipende da diverse variabili, tra cui:

Utilizzo della canzone: es. musica d’ambiente, jingle pubblicitario

Media utilizzato: Tv nazionale, Tv locale

Numero di ascoltatori: es. Superbowl, evento sportivo locale

Importanza del progetto: film indipendente, film Hollywoodiano

Esperienza e fama del cantante della canzone

Nel momento in cui i diritti d’autore vengono raccolti, gli editori e gli scrittori generalmente si ripartiscono il pagamento al 50%.

Licenza di riproduzione meccanica (Mechanical License)

Tale licenza viene pagata ogni volta che una copia di una canzone viene fatta, per esempio quando viene prodotto un cd. La licenza comporta un accordo formale tra il detentore del diritto, l’editore e il compositore concedendo al licenziatario la possibilità di riproduzione della registrazione. Un artista che non scrive le proprie canzoni e che registra una cover deve richiedere questo tipo di licenza. Le royalties generalmente vanno direttamente al musicista, tuttavia ci sono casi in cui i pagamenti vengono condivisi con il gruppo, l’etichetta o l’editore; tali pagamenti generalmente sono nel range tra i 0,20€ e i 0,50€ per canzone.

Licenza di esecuzione musicale (Performance License)

La licenza di esecuzione musicale si ottiene pagando una quota fissa annuale che permette di usare composizioni che non sono di dominio pubblico. In particolare, tale licenza permette di utilizzare la composizione di un artista ottenendo l’approvazione direttamente dal compositore, arrangiatore o editore per ogni singola traccia. La licenza di esecuzione musicale viene richiesta per attività come spettacoli live, presentazioni audio/video o più semplicemente per occasioni in cui sia l’ascolto della musica comporti un beneficio per l’ascoltatore. Se il compositore è membro di una società di collecting, come Soundreef, BMI, ASCAP o PRS, questi ultimi terranno traccia delle riproduzioni del materiale, raccoglieranno le royalties ed eseguiranno il pagamento direttamente al compositore.

Licenza di stampa (Print License)

Ricordi di essere stato alle prove della band e di suonare la musica che c’era sul foglio? Bene, anche se non hai mai fatto pratica con la band, probabilmente sai cosa sono gli spartiti.

Se qualcuno vuole riprodurre la musica di un artista sotto forma di fogli, come accordi e note, avrà bisogno di una licenza di stampa. È molto improbabile che un regista debba usarlo, ma se finisci per creare musica originale che può essere riprodotta in questo modo, vorrai sicuramente tenere a mente questo tipo di licenza.

Dovresti anche sapere come proteggere un copione da copyright, anche se il tuo film ha o non ha musica originale, per ogni evenienza.

Perché scegliere Soundreef

Le licenze musicali sono uno degli strumenti più redditizi nell’industria musicale.

E il problema è che ci sono molti attori dietro ogni brano musicale: i cantautori, i produttori, gli arrangiatori, i compositori, i cantanti, le case discografiche …

Ciascuno di loro, se partecipa al processo di sviluppo di un brano dalla sua creazione alla sua commercializzazione, ha il diritto di partecipare agli utili ottenuti ogni volta che il brano viene commercializzato.

Ed è per questo che ci sono sei diversi tipi di licenze che hai visto: la licenza di sincronizzazione, la licenza master, la licenza di riproduzione, la licenza di esecuzione pubblica e la licenza di stampa.

Sono tutte licenze, ma sono tutte diverse e necessarie per ogni utilizzo di una canzone. E, a seconda di cosa ti serve la canzone, dovrai chiedere il permesso a ciascuno degli attori sopra menzionati.

Un processo abbastanza complesso che facilmente può essere soggetto di dispute legali. Ti immagini una piccola azienda, senza una potenza tecnologica adeguata, a dover controllare e verificare ogni percentuale di titolarità dei diritti? Basta un controllo poco accurato, che un avente diritto può ritrovarsi senza le giuste royalty pagate.

Soundreef invece controlla e verifica ogni autore che si iscrive al catalogo tramite una tecnologia all’avanguardia tra le più avanzate al momento. Le aziende che utilizzano la musica licenziata da Soundreef, sanno che non vanno incontro a dispute legali.