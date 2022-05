IL Laurentino SpringFest di Roma si avvicina!

L’evento è in programma per il 27/28/29 maggio presso il Centro Culturale Elsa Morante.

Manca poco alla prima edizione del Laurentino SpringFest di Roma: tre giorni all’insegna di concerti, birra artigianale e street food ad ingresso completamente gratuito. Durante questi tre giorni il Centro Culturale Elsa Morante si animerà con diverse iniziative per accogliere l’estate in arrivo.

Un festival senza scopro di lucro

Il Laurentino SpringFest rivaluta il territorio

Il festival Laurentino SpringFest nasce dall’esperienza dell’Oktoberfest Cecchignola – appuntamento di fine settembre che finanzia la cura degli spazi comuni del quartiere – e dalla collaborazione fra le associazioni AttivaMente Cecchignola, Ponte d’Incontro, Presidio Libera Roma IX “Alpi-Hrovatin, Concinnitas APS, Gruppo Scout Roma 41. Come per l’Oktoberfest Cecchignola, i proventi raccolti saranno destinati ad iniziative benefiche attive sul territorio (grazie alle precedenti edizioni, infatti, furono rigenerati dei campetti di pallone di periferia).

Aggregazione e tutela dell’ambiente

Le parole d’ordine del Laurentino SpringFest

Lo scopo del festival è far diventare il Centro Culturale Elsa Morante un punto di riferimento culturale e un luogo di aggregazione per gli abitanti del quartiere Laurentino e limitrofi. Il Festival, quindi, sarà solo un punto di partenza, durante il quale verranno proposti anche dei dibattiti dedicati su temi attualissimi, come la tutela dell’ambiente e la violenza sulle donne.

Programma del Laurentino SpringFest

Qui il calendario delle giornate 27/28/29 maggio

Di seguito i contatti social per rimanere aggiornati sull’evento:

Facebook – https://www.facebook.com/LaurentinoSpringFest

Official event – https://www.facebook.com/events/992746084708959/

Instagram – https://www.instagram.com/laurentino_springfest/