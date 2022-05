Romantic Dark è il disco di esordio di Isotta , cantautrice toscana classe ‘92 che nel 2021 ha trionfato al Premio Bianca d’Aponte con il singolo “IO”. Romantic Dark è un viaggio catartico e liberatorio, che tratta di temi attualissimi, quali bullismo, revenge porn e gender equality.

Abbiamo fatto 4 chiacchiere per scoprirne di più.

Raccontami di Romantic Dark, cosa c’è in questo titolo?

Romantic Dark è come ho sempre definito la mia musica, che considero un viaggio esplorativo tra i sentimenti più oscuri che ci caratterizzano. È attraverso questa scoperta delle parti più buie che raggiungo l’essenza delle cose, che poi racconto in musica – ti direi che Romantic Dark è una necessità.

Quante battaglie servono per arrivare all’essenza delle cose?

Uh, Tantissime! Soprattutto quando la battaglia è “contro” se stessi.

E come procede questa “lotta a tu per tu”?

Come per tutti, più che una lotta è un viaggio alla scoperta di me stessa, con l’obiettivo di conoscermi meglio, imparare ad ascoltarmi e capirmi con più consapevolezza.

Ne sei uscita vincitrice?

No, ma forse non è la vittoria il punto di arrivo.

Però arrivare a presentare il mio primo album è sicuramente un traguardo di cui sono molto fiera – avercela fatta vuol dire che il mio viaggio sta dando i suoi frutti.

Questa ricerca del punto di equilibrio è il filo conduttore che lega tutto Romantic Dark. La tua arte ha più bisogno di equilibrio o di turbolenze?

Difficile questa! Bè, l’arte per me ha bisogno di entrambi – è una ricerca di equilibrio nella turbolenza.

Nel disco parli di scendere a compromessi e compromettersi – spesso anche senza rimorsi. Fare questo lavoro vuol dire anche questo?

Assolutamente sì, compromettersi è necessario, così come fare rinunce.

Eppure le rinunce che ho fatto per la musica le trovo doverose, sono venute – e continuano a venire – naturali.

Per questo “Ti amo ma ho da fare?

Esattamente. L’arte per me è fare una cosa – e io sto facendo musica.

Isotta continua a fare; è infatti tra i finalisti della 33sima edizione di Musicultura che si terrà il 3 e 4 maggio al Teatro Persiani di Recanati (Macerata) e aprirà le date del tour di Simona Molinari.

In attesa di vederla presto dal vivo, ascoltatela qui!