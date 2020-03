iosounodacasa: gli eventi in live streaming degli artisti Soundreef

La campagna #iosuonodacasa lanciata da Rockol e altre testate di informazione musicale, e condivisa anche da Soundreef, ha come obiettivo creare un’offerta di musica dal vivo in streaming che tutti possano fruire dalle proprie case.



PROSSIMI LIVE

Venerdì 13.03

Il Cile, Instagram – 18:00

Marāsma, Instagram – 17:15

Tesha, Facebook & Instagram – 17:30

Sabato 14.03.20

Gianmatteo Nasca, Instagram – 16:00

Nicole Stella, Facebook – 17:00

– 17:00 Mr Alboh, Facebook – 18:00

– 18:00 Nick Mantoan, Facebook & Instagram – 21:00

LIVE PASSATI

Giovedì 12.03.20

Gigi D’Alessio, Facebook & Instagram – 18:00

The Niro, Instagram – 18:00

Mercoledì 11.03.20

Xabier Iriondo, Instagram – 18:00

#iosuonodacasa vuole dare un aiuto concreto

La campagna si propone un importante obiettivo: sollecitare e raccogliere microdonazioni, via sms, da parte degli spettatori dei concerti “domestici” degli artisti.

L’Associazione Nazionale Italiana Cantanti ha concesso a #iosuonodacasa l’utilizzo del proprio numero solidale 45527, che a partire da sabato 14 marzo raccoglierà donazioni via telefono (anche con l’hashtag #iodonodacasa). Sul sito Rockol tutte le informazioni relative alla raccolta fondi.

Come partecipare

Tutti gli artisti che includeranno nella loro comunicazione stampa, radio, tv e social l’hashtag #iosuonodacasa potranno segnalarci i loro eventi. Ogni giorno raccoglieremo il calendario con tutti gli appuntamenti live streaming che coinvolgono autori ed editori Soundreef e lo comunicheremo al coordinamento centrale.

Basterà inviarci una mail a [email protected] con:

Nome artista;

Orario;

Pagina dalla quale verrà trasmessa la diretta.

Le segnalazioni dei concerti devono pervenire entro le 18 del giorno precedente a quello del concerto, altrimenti non potranno essere inserite.

Raccogliendo tutte le informazioni ricevute verrà stilato giorno per giorno un calendario che quotidianamente sarà diffuso da tutti i siti musicali che hanno dato vita a #iosuonodacasa, e che sarà liberamente utilizzabile anche da altri siti di informazione con il solo vincolo della citazione dell’hashtag #iosuonodacasa.

#iosuonodacasa rende gli artisti protagonisti di questa iniziativa e la musica un veicolo per lanciare un forte messaggio di solidarietà, per questo si chiede agli artisti di impegnarsi, durante il loro concerto “da casa”, a dare visibilità al numero di telefono solidale e a sollecitare agli spettatori donazioni via telefono.



