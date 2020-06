Soundreef In-Store: 5 requisiti per entrare nel Network

Soundreef In-Store fornisce musica di sottofondo di alta qualità per ogni tipo di esercizio commerciale e distribuisce le Royalty guadagnate agli aventi diritto.

I nostri Music Supervisors ascoltano e verificano che ogni brano abbia tutti i requisiti necessari per essere inserito nel nostro catalogo In-Store.

Quali criteri deve rispettare il tuo brano per essere inserito nel catalogo In-Store?

Mirko, uno dei nostri Music Supervisor, ci spiega: ‘Prendiamo in considerazione due principali aspetti quando ascoltiamo le tracce che dobbiamo vagliare: la qualità della produzione, del mix e della registrazione, ed il genere’. Perché il servizio sia attivabile è necessario che il tuo brano rispetti questi 5 requisiti:

1. Explicit Lyrics

Non sono ammessi brani con testi offensivi, inappropriati o violenti.

2. Genere

I seguenti generi non sono adatti alla musica di sottofondo in esercizi commerciali:

Metal, Goth, Hard Rock, Punk, Grunge

Psychedelic, Rockabilly

Hardcore Techno, Experimental or Industrial

Hardcore Hip Hop e Rap

Christian & Gospel (le canzoni natalizie sono invece OK)





I generi più suonati nel circuito In-Store sono invece:

Vocal Pop / Rock

Lounge / Chillout

Vocal R&B / Soul

Mild Electronica / Ambient

Dance / House

Jazz





3. Qualità di registrazione

Tutte le tracce devono essere registrazioni professionali di alta qualità. Non sono ammesse registrazioni dal vivo o produzioni di bassa qualità.

4. Durata dei brani

Non sono ammesse tracce con una durata inferiore ai 2 minuti.

5. Cover/Sample

Non sono ammesse cover, remix o sample di brani di cui non detieni i diritti. Nessuna violazione del copyright significa che non utilizzeremo la tua musica quando pensiamo che il copyright possa essere stato violato.

Per saperne di più, leggi questo blogpost che contiene l’intervista completa a Mirko, uno dei nostri Music Supervisor, o scrivici ad [email protected].

