Si chiama “I Fiumi” ed è uscito il 24 febbraio. È il primo album di inediti della band I Fiumi

I Fiumi sono una band alternative pop – rock costituita da Sarah Stride alle voce e ai testi, Xabier Iriondo alla chitarra elettrica, Andrea Lombardini al basso elettrico e Diego Galeri alla batteria.

“I Fiumi” è il loro nuovo album, uscito il 24 febbraio per , pubblicato per Dischi Soviet (Ed. Freecom).

I Fiumi nasce dall’unione di quattro musicisti con alle spalle importanti esperienze precedenti (Timoria, Afterhours, Buñuel) e questo fa sì che il loro sound riporti molto alle sonorità dell’alternative anni ‘90. Un tuffo in un pop-rock con elementi new wave e post-punk.

L’ispirazione dietro al nome della band e dell’album omonimo viene dalla poesia “I Fiumi” di Giuseppe Ungaretti. Il disco contiene 10 brani che costituiscono un’introspezione ragionata della vita, in tutte le sue sfaccettature. Dall’importanza di saper cogliere i doni che la vita fa (“Il Dono”), al bisogno di cercare sempre (“In fondo all’incendio”), fino all’essenza stessa di ciò che siamo (“Caterpillar”). Non manca l’amore (“Quello che serve”), così come l’invito ad andare oltre il percepito dai sensi (“Muta”).

La band riassume così questo nuovo lavoro:

“Restare sé stessi nel continuo mutamento, diventare ciò che si è, ardere d’inconsapevolezza e poi conoscersi, esplorare i continenti della vita e liberarsi nella musica e nella poesia. Rimescoliamo le acque torbide della musica italiana riconoscendoci nella forza della parola e nell’immediatezza del suono ruvido, da levigare lentamente come rocce nella corrente”.

Questa la tracklist:

Il dono Questi giorni In fondo all’incendio Caterpillar I Fiumi Quanto più rumore Non dorme La Festa Quello che serve Muta

Per godervi lo show de I Fiumi live, ecco le prossime date del tour della band: Brescia il 17 marzo (benzina) e Milano il 30 marzo (Apollo).