Aiuti ad autori Soundreef, i fondi del “Decreto Cura Italia”: come richiederli

È stato pubblicato il ‘Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo’, previsto dall’articolo 90 del Decreto “Cura Italia”, che elargisce finanziamenti a sostegno degli autori vista la grave crisi in atto nel settore culturale dovuta all’emergenza Covid-19.

Siamo felici del costruttivo dialogo avuto con il ‘Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo’ che ha deciso di prelevare il 10% dei compensi raccolti per ‘Copia Privata’, utilizzati negli anni passati da parte di SIAE per i bandi “S’Illumina” e “Per Chi Crea”, e trasformarli in aiuto ad autori con redditi particolarmente bassi. Il totale dei finanziamenti per gli autori ammonta a più di sei milioni e settecentomila euro.

Tali aiuti verranno liquidati dalla Collecting scelta per la gestione delle proprie royalty e quindi, per i nostri iscritti, da Soundreef.

Può beneficiarne ogni autore che risponda ai seguenti requisiti riferiti all’anno 2018:

aver dichiarato un reddito complessivo lordo non superiore ai 20.000 euro; con compensi relativi al diritto d’autore di almeno il 20% del reddito complessivo e comunque non inferiori ai 1.000 euro.

Ti basterà fare un veloce check sulla tua dichiarazione dei redditi anno 2018.

Se rispondi a questi criteri potresti beneficiare di un contributo pari al 50% del reddito autoriale maturato nel 2018, per un importo massimo di 3.000 euro.

La richiesta va presentata entro il 3 luglio 2020.

Gli autori interessati devono inviare entro tale data:

Il “Modulo Autori” (scarica qui) debitamente compilato in tutti i suoi campi e sottoscritto dall’interessato.

Nel tuo caso nella sezione “Denominazione per esteso dell’organismo di gestione collettiva di pertinenza…” dovrai inserire Soundreef Ltd; La “Dichiarazione sostitutiva” (scarica qui) debitamente compilata; L’ “Informativa sul trattamento dei dati personali” (scarica qui) con data e firma; Una fotocopia del documento di identità in corso di validità i cui estremi sono stati già indicati nella “Dichiarazione sostitutiva” Una copia della tua dichiarazione dei redditi anno 2018; Qualora un autore fosse stato iscritto SIAE nel 2018 e fosse passato a Soundreef dal 2019 o dal 2020, sarà importante, ai fini della valutazione, inviare anche la certificazione unica di SIAE relativa ai redditi autoriali 2018.

Tutti i documenti devono essere spediti in duplice copia alla SIAE e a Soundreef alternativamente via raccomandata o via PEC:

Se inviati via raccomandata con ricevuta di ritorno: “Soundreef S.p.A. – Contributo ex decreto Cura Italia Autori, via Giosuè Carducci 10, 00184 Roma”, “SIAE – Contributo ex decreto Cura Italia Autori, viale della Letteratura n. 30 – 00144 Roma”.

con ricevuta di ritorno:

Soundreef, congiuntamente alla Società Italiana Autori ed Editori e a LEA, si occuperà di verificare le domande pervenute dagli autori e poi liquidare il contributo economico agli autori beneficiari.

Vista l’elevata quantità di richieste stimate, ti preghiamo di presentare domanda solo se i tuoi requisiti sono in linea con quanto richiesto dal Decreto. Soundreef non potrà che osservare attentamente quanto deciso dal Ministero e quindi l’assegnazione del contributo sarà esclusivamente su base oggettiva.