Flashmob musicale: oggi alle 18 si suona dalle finestre in tutta Italia

“Venerdì 13 alle 18 apriamo le finestre, usciamo in balcone e suoniamo tutti insieme. Trasformiamo il Paese in un gigantesco concerto all’aperto. Diffondete il più possibile questo messaggio a tutti gli italiani che conoscete…”

Sono le parole che stanno circolando in queste ore su WhatsApp e sui principali canali Social.

Oggi 13 marzo dunque, per chi vorrà, sarà possibile partecipare a un’iniziativa che si propone di essere un grande flashmob musicale capace di unire migliaia di italiani, lanciando un bel messaggio di vicinanza e condivisione.

Che cosa ne verrà fuori? Lo scopriremo alle 18.

E vi assicuro che siamo molto curiosi.