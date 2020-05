‘Ma il cielo è sempre blu’: Fedez, Gigi D’Alessio e J-Ax tra le voci per la raccolta fondi

Già disponibile in pre-order e pre-save, ‘Ma il cielo è sempre blu’ è un’interpretazione del celebre brano di Rino Gaetano, che è suonato da molti balconi in Italia durante il periodo di quarantena.

Sono oltre 50 le star della musica Italiana che hanno unito le loro voci in questo brano, i cui diritti saranno interamente devoluti per sostenere il lavoro della Croce Rossa Italiana.

Sarà possibile ascoltare il brano per la prima volta oggi, 7 maggio, alle 18:00 sulla pagina Amazon dedicata, durante un evento di lancio che vedrà la partecipazione di numerosi artisti coinvolti nell’iniziativa. Numerosi di questi artisti parteciperanno all’evento per sostenere Il Tempo della Gentilezza, progetto della Croce Rossa Italiana a supporto delle persone più fragili colpite dall’emergenza Covid-19. Il brano sarà poi reso disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dalla mezzanotte.



L’iniziativa è promossa da Amazon in uno sforzo comune con le principali associazioni industriali del settore musicale: AFI, FIMI, PMI.

Il brano ha messo insieme ‘da lontano’, per una versione corale, grandi voci del panorama italiano tra cui i nostri Gigi D’Alessio, Fedez e J-Ax. Gli artistisi sono impegnati a diffondere messaggi e iniziative positive a favore di tutte quelle realtà impegnate nella lotta al Covid.

Chi lo desidera, può dare il proprio contributo alla Croce Rossa Italiana anche attraverso un pulsante per donare raggiungibile direttamente sul sito Amazon.

Le donazioni possono essere effettuate inoltre sul sito www.cri.it/donazioni-coronavirus (con la causale “CIELO BLU”).

Ringraziamo tutti coloro che hanno preso parte all’iniziativa, e i nostri Fedez, Gigi D’Alessio e J-Ax!