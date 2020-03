Registrare i tuoi brani: 5 regole per sfruttare al meglio il tempo in studio

Dopo aver trascorso notti insonni a comporre e perfezionare la tua musica tanto da farla arrivare prima al tuo cuore e poi alle tue orecchie, è giunto il momento di portare in studio i tuoi brani!

Registrare i brani prevede un costo considerevole, quindi è importante avere un piano e arrivare preparati. Per questo vi propongo alcune dritte per sfruttare al meglio le vostre sessioni in studio, risparmiando soldi e tempo.

1. Preparati al meglio per la registrazione

Il primo passo è rendere la tua composizione al 100% pronta per la registrazione. Tutti i membri del team devono essere disponibili il giorno in cui si è deciso di portare i brani in studio. Inoltre è bene provare molte volte il brano prima di passare alla fase di registrazione. Gli imprevisti possono sempre capitare, ma nessuno vorrebbe trovarsi a gestire un problema tecnico dell’ultimo minuto o qualche incomprensione dovuta alla mancanza di esercitazione, soprattutto se stai pagando una tariffa oraria!

2. Fai una stima realistica del budget e del tempo necessario

Lo step più importante è decidere quale budget sei disposto a spendere per il tempo passato in studio. Pianificare un budget ti eviterà di spendere più di quanto necessario e, soprattutto, di quanto previsto. Inoltre ci sono molti costi e molte spese da tenere in considerazione quando stai per fare una registrazione, e senza un budget potresti spendere troppo già dai primi passi del tuo progetto musicale.

Il secondo step più importante è utilizzare il tuo tempo nello studio di registrazione al massimo del suo potenziale. Stabilisci con un cronometro il tempo necessario per registrare un brano e prova a rispettarlo. Se è vero che una canzone può durare 3 o 4 minuti, per registrarla potrebbe volerci anche un giorno interno, quindi parti preparato con una buona stima dei tempi.

3. Registra una demo della versione studio

Quella degli artisti capaci di registrare dei brani perfetti al primo tentativo, grazie a tutta la nuova tecnologia e attrezzatura, è una falsa credenza. Sono invece molte le band e gli artisti che commettono l’errore di non pre-registrare la propria musica e ascoltarla prima dell’arrivo in studio. L’unico modo per evitare il problema di una canzone che non suona come in sala prove, una volta portata in studio, è quello di produrre una versione demo. Dopo aver registrato una demo dovrai ascoltarla in modo critico e renderti conto del suono, del tempo e della tonalità della tua musica.

Questo ti permetterà di eseguire tutti gli arrangiamenti o le modifiche, qualora fossero necessarie, facendoti risparmiare del tempo in studio.

4. Assicurati che i tuoi strumenti siano al 100%

Se i tuoi strumenti sono in ottima forma anche il suono sarà di buona qualità.

Prima di arrivare in studio assicurati che non ci sia nessun problema, inoltre il vocalist dovrebbe riscaldare la voce ed evitare bevande fredde che potrebbero interferire con la performance canora. Se ti è possibile prendi in prestito o in affitto degli strumenti della miglior qualità possibile, così ti servirà meno tempo per migliorare il suono quando sarai in studio. Inoltre, se è la prima volta che registri un brano, ti consiglio di procurarti un DJ controller di livello base, potrebbe essere costoso ma pensalo come un investimento: dovrebbe essere facile da programmare e da utilizzare.

5. Scegli lo studio e le persone più adatte alle tue esigenze

Dedicati con cura alla ricerca del producer; la tua scelta è fondamentale per la riuscita del tuo progetto musicale. È importante scegliere qualcuno con cui pensi di poter lavorare al meglio, il vostro rapporto sarà fondamentale durante la registrazione dei brani. Per lo studio, puoi pensare ad uno di tua scelta o ad uno selezionato dal tuo producer. Stabilisci i tuoi obiettivi e poi svolgi le tue ricerche o chiedi ad altri artisti e band con cui hai affinità prima di prendere una decisione.



Questi 5 semplici consigli ti permetteranno di vivere al meglio le tue sessioni di registrazione e di dare alla tua musica la forma migliore!

Bio dell’autore:

Ronald Ross scrive per numerosi siti e magazine musicali. Ad oggi scrive per Loud Beats durante il tempo libero. Ha ottenuto già numerose attenzioni grazie ai suoi articoli e sta lavorando per iniziare a comporre la sua musica all’interno del suo stesso studio.