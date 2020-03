Consumo di musica, nel 2019 è aumentata la media settimanale

Ti sei mai chiesto come viene ascoltata la tua musica? Sapere dove poter raggiungere gli utenti è un passo importante per poter scegliere dove condividere i tuoi brani.



IFPI ha condotto uno studio su come le persone sono solite ascoltare la musica, svolgendo dei questionari in 19 dei Paesi con i più sviluppati mercati musicali, tra cui l’Italia.

I dati sono positivi per gli artisti! Ogni settimana passiamo quasi 18 ore ad ascoltare musica, un incremento del 4% rispetto alla media 2018.

L’89% degli intervistati per lo studio ha dichiarato di ascoltarla attraverso i servizi di streaming, e la crescita di ascolti si registra soprattutto nella fascia over 35, che ha aumentato di più del 50% l’ascolto di musica attraverso i servizi di streaming.

Il mezzo preferito per lo streaming? Lo smartphone, e non solo tra i più giovani!

La possibilità dello streaming su mobile apre alla musica sempre più possibilità di ascolto: ovunque, sempre a portata di mano, le librerie dei tuoi artisti preferiti, talvolta anche offline.

Dallo studio emerge anche una classifica dei generi più ascoltati:

Pop Rock Oldies Hip-hop/Rap Dance/Electronic Indie/Alternative K-Pop Metal R&B Classica

Durante il World Radio Day , vi abbiamo detto che la radio rimane uno canale molto popolare, sono 5,4 le ore che in media vengono passate ad ascoltarla, e diversi i device utilizzati!

La musica si compra ancora? Sì! Il digitale ha cambiato profondamente le modalità di ascolto, ma in Italia il 26% degli intervistati ha dichiarato di aver acquistato Cd, vinili o brani sugli store digitali.

E la tua musica?

Ad esempio, se vuoi sapere quanto vengono ascoltati in streaming i tuoi brani, Soundreef fornisce a tutti gli autori ed editori iscritti ai propri servizi rendicontazioni mensili e pagamenti trimestrali per le utilizzazioni della propria musica su YouTube. Dopo l’accordo con l’importante digital service provider annunciato ad inizio 2018, Soundreef è diventata la prima collecting society a rendicontare mensilmente i passaggi YouTube.

A cadenza mensile gli autori ed editori potranno consultare:

il dettaglio delle visualizzazioni di video con la propria musica

i guadagni ottenuti da tali utilizzazioni.

I pagamenti agli aventi diritto vengono quindi effettuati ogni 3 mesi secondo queste scadenze:

30 aprile;

30 luglio;

30 ottobre;

30 gennaio.

La musica non si ferma mai, e per questo siamo davvero felici di poter fornire ai nostri iscritti informazioni sempre più dettagliate, veloci, analitiche e trasparenti anche per le utilizzazioni su YouTube.

Per avere più informazioni ricordati di scriverci a [email protected]