Al Pay-Day del 30 aprile sono state pubblicate e liquidate le royalty degli Autori ed Editori Soundreef. Hai già controllato il tuo rendiconto? Prima di farlo, dai uno sguardo a questa brevissima guida, in cui trovi tutto quello che ti serve per leggere il report delle tue royalty correttamente – così puoi avere sempre il controllo sui tuoi guadagni!

Q sta per Quarter (trimestre)

Sia gli utilizzi che i rendiconti sono divisi per trimestri (Q) e in account lo trovi scritto spesso. Qui ti riportiamo un promemoria sulla suddivisione dell’anno in trimestri:

Q1: dal 1 gennaio al 31 marzo

Q2: dal 1 aprile al 30 giugno

Q3: dal 1 luglio al 30 settembre

Q4: dal 1 ottobre al 31 dicembre

Periodo di utilizzo e periodo di rendiconto sono diversi

Per periodo di utilizzo si intende quando la tua musica è stata utilizzata.

Il periodo di rendiconto, invece, è quando ti vengono pagate le royalty prodotte dai suddetti utilizzi.

Periodo di utilizzo e periodo di rendiconto non coincidono, perché dopo che l’utilizzo avviene, le royalty devono essere calcolate e poi liquidate. Quindi il periodo di rendiconto sarà sempre successivo al periodo di utilizzo.

Le tempistiche di rendicontazione variano per classe di diritto

Ogni classe di diritto ha tempistiche di rendicontazione proprie, che dipendono dal flusso di invio dei report da parte degli utilizzatori. Ad esempio, le royalty prodotte da un passaggio Online e da un passaggio TV, avvenuti entrambi nel Q1-2022, saranno comunque pagate in periodi differenti. Qui ti spieghiamo quando vengono liquidate le royalty Radio/TV e qui quelle Online.

Anche per stessa classe di diritto vi sono delle differenze di tempi, come tra un DSP e l’altro. Hai trovato già rendicontate le royalty YouTube del Q1 – 2022, ma non ancora quelle Spotify? Non c’è da preoccuparsi, è perfettamente nella norma perché i due DSP hanno tempistiche diverse.

Cosa è stato rendicontato al Pay-Day del 30 aprile

Di seguito trovi tutti gli utilizzi rendicontati al Pay-Day del 30 aprile, divisi per classe di diritto.

Online

Spotify : Q3 – 2021 YouTube : Q1 – 2022 Apple Music : Q3 – 2021 iTunes : Q3 – 2021 Facebook : Q3 – 2021 Smule: dal 2020 al Q3 – 2021 Soundcloud: Q1/Q2 – 2021 Triller: dal 2019 al Q2 2020 Ultimate Guitar : dal 2019 al Q3 – 2021 + Estero + altri DSP



Le royalty provenienti dai seguenti DSP sono distribuite a intervalli irregolari: 7digital, Audible Magic, Bandcamp, Better Day Wireless, Boomplay, Dailymotion, Deezer, FreqMusic, IDAGIO, JOOX, KKBOX, Mixcloud, Napster, Peloton, Qobuz, Raina Music, Recisio, Resso, ROXi, SongPop, Soundtrack Your Brand, Streo, Tidal, TikTok, Traxsource, Vevo, Whatpeopleplay.

Radio & TV

Radio Locali : 2021 + Estero



Live Events

Eventi dal vivo : Q1 – 2022 + Estero



Fonomeccanico

Licenze opera per opera : Q1 – 2022 + Estero



Loggati per controllare il tuo rendiconto!