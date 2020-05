Creatività in movimento: 5 App musicali gratuite

Se è vero che una sessione di registrazione in studio non può essere sostituita tanto facilmente, è anche vero che esistono numerose App che possono aiutarti a restare creativo anche quando l’ispirazione arriva all’improvviso, o semplicemente hai voglia di cambiare setting.

Sui mezzi pubblici, mentre aspetti il tuo ordine take away, ovunque ti colpisca la creatività queste App gratuite possono essere un valido aiuto.



Su smarthphone, tablet o qualsiasi sia il tuo device preferito, dai un’occhiata a queste 5 App gratuite.

Djay

Djay un delle più conosciute DJ App, disponibile per Android e IOS, e per i relativi sistemi operativi su pc.

Chi non si è divertito a fare il Dj durante feste o viaggi? Con quest’App hai a disposizione un turnable classico e un mixer, e puoi usare anche la libreria di musica disponibile sui tuoi dispositivi per dare vita ai tuoi mix. Aggiungi effetti, crea dei loop, cambia il ritmo e le chiavi delle canzoni. Perché non provare?

Voisey App

Voisey è un’App e una community musicale che fa incontrare cantanti, rapper, e producer di tutto il mondo. L’App fornisce dei beat e degli effetti vocali, tra cui anche Auto-Tune, e la possibilità di condividere le proprie opere sui social, è perfetta per quando vuoi vedere come potrebbe suonare un nuovo effetto per la canzone che hai in mente. Inoltre, l’applicazione ti permette di creare dei video in split-screen con i tuoi amici.

Endless

Endless ti permette di creare i tuoi beat e condividerli con una community, o iniziare a creare musica sulle basi offerte dagli altri musicisti, così da poter prendere ispirazione da artisti in ogni parte del mondo. Una delle caratteristiche più interessanti? La possibilità di creare dei live jam, con un’ampia disponibilità di strumenti, sampling ed effetti, che puoi usare per creare una canzone in real time insieme ad altri utenti.

Bandlab

Bandlab, per creare musica con un editor multitraccia e la possibilità di accedere a present di centinaia di strumenti, compresi bassi e chitarre, con sample per remixare le tue tracce. L’applicazione inoltre ti mette in contatto con altri producer permettendoti di creare video e playlist con i tuoi brani. A completare il tutto uno spazio cloud illimitato,che ti permette di salvare e caricare i tuoi brani e averli a disposizione, comodamente, anche sul tuo pc.

Fender Play

Fender Play è l’App di Fender, sì, il gigante del mondo delle chitarre. L’App è stata creata per permettere a tutti di imparare da remoto strumenti come il basso, la chitarra acustica, la chitarra elettrica e l’ukulele. Sull’applicazione vengono insegnate tecniche base: come leggere la musica, come suonare utilizzando un metronomo, tutto mentre impari nuovi brani. I primi tre mesi dopo l’iscrizione sono gratuiti!

Non mettiamo la creatività in standby!