Princess Lola con Soundreef: l’Editore Americano sceglie Soundreef per il Collecting in Italia

E’ ufficiale.

Per la prima volta un editore americano sceglie di affidarsi a Soundreef con un rapporto diretto per l’attività di Collecting in Italia. E’ il caso di Princess Lola, società appartenente all’importante gruppo editoriale Memory Lane Music, che sceglie di affidarsi ai nostri servizi.

Roberto Mancinelli, consulente artistico dell’Editore Americano per l’Italia, racconta : “Con Princess Lola abbiamo iniziato un lavoro completamente nuovo sul territorio Italiano e ci stiamo togliendo diverse soddisfazioni. E’ stato un processo naturale ripensare tutto da capo e valutare nuovi interlocutori come Soundreef che senza dubbio è oggi la grande novità del Collecting in Italia e non solo”.

“Siamo sempre molto curiosi di attivare collaborazioni con nuovi interlocutori.” – ha dichiarato Davide d’Atri, founder e CEO di Soundreef – “Senza dubbio la collaborazione con Princess Lola, del gruppo Memory Lane Music, proprio per la sua natura è molto interessante per noi e dimostra come anche a livello internazionale Soundreef stia sempre più diventando un interlocutore importante e affidabile. E’ chiaro che la tecnologia utilizzata per sviluppare i nostri servizi sia appetibile anche a livello internazionale.”

Welcome Princess Lola!