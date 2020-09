Soundreef è partner di Propaganda Summit, la festa della street culture da giovedì a Milano

Soundreef è Partner di Propaganda Summit, imperdibile evento per gli appassionati di street culture e hip hop.

Propaganda Summit è una 3 giorni ad ingresso completamente gratuito dedicata a musica, live painting e street culture che si terrà da giovedì 10 a sabato 12 settembre al Ride di Milano di Via Valenza 2 (zona Porta Genova).

Il Ride, hub culturale di Milano appena nato per ritagliare uno spazio alle arti, si prepara così ad ospitare per la prima volta una rassegna dedicata all’hip hop e alla street culture in tutte le sue diramazioni e a diventare un punto di ritrovo per tutti gli appassionati del genere e non solo.

Tanti gli amici di Propaganda attesi nella tre giorni. Tra questi, ovviamente, anche il nostro Noyz Narcos.



