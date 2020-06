Passare a Soundreef nel 2021? Hai tempo fino al 31 Agosto

Vuoi cambiare Collecting?

Hai deciso di iscriverti a Soundreef?



Bene è il momento di farlo.

Se sei iscritto a SIAE hai infatti tempo fino al 31 agosto per inviare il modulo di dimissioni o recesso e passare a Soundreef a partire dal 1 gennaio 2021.

Ma andiamo per ordine.

Innanzitutto l’iscrizione a Soundreef è sempre gratuita per tutti.

Non ci sono costi di iscrizione né abbonamenti annuali, e se non sei iscritto a nessun’altra Collecting puoi procedere immediatamente online, in pochi click.

Come? E’ semplice.

Se non sei iscritto a nessuna Collecting, iscriviti subito a Soundreef

Clicca sul pulsante e compila il form di iscrizione.

Firma il membership agreement e inizia subito.

Deposita la tua musica e inizia subito a monitorarla e a raccogliere le tue royalty.

Sei già iscritto ad altra Collecting? Ecco come passare a Soundreef

Se sei un autore o editore attualmente iscritto ad altra Collecting (ad esempio SIAE), prima di poterti iscrivere ai servizi Soundreef è importante che tu provveda a inviare il modulo di dimissioni o recesso.

Il recesso, da regolamento SIAE, deve essere effettuato entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno per avere effetto il 1 gennaio dell’anno successivo.

Ti sarà sufficiente scaricare e compilare il modulo reperibile sul sito SIAE ed inviarlo, allegando una copia fronte retro del documento di identità:

Posta Elettronica Certificata all’indirizzo [email protected] oppure

tramiteall’indirizzooppure

attraverso Raccomandata A/R a “Servizio Clienti – SIAE – V.le della letteratura, 30 – 00144 Roma”, senza dimenticare di allegare la fotocopia del documenti di identità.

Per saperne di più clicca QUI .

Per procedere all’iscrizione a Soundreef è necessario quindi inviarci tramite mail a [email protected] una copia firmata del modulo di recesso.

Per saperne di più: [email protected].