Extrabeat: ecco i 5 vincitori. A settembre negli studi di Quadraro Basement

C’è una lunga storia di fondo, il perché ho iniziato, come e dove ho iniziato.

A 16 anni avevo problemi con la droga e mi hanno mandato in comunità a ‘San Patrignano’.

Dopo 9 mesi ho ricevuto una chiamata. Mi hanno comunicato la morte di mio padre. Dopo quel che è accaduto, mi sono chiuso in me stesso. Non volevo sentire, vedere e parlare con nessuno.

Dopo settimane di isolamento da tutto e tutti, ho trovato un modo per sfogare tutto il malessere che avevo dentro. La soluzione era scrivere.

A 19 anni sono uscito da San Patrignano e mi sono messo a cercare uno studio dove provare a registrare.

Questa è la mia strada: scrivere testi, registrare, fare musica che piaccia o meno agli altri.

A me piace raccontare il vero, tutto qui… Sono Real nei testi. Ho bisogno di mettere contenuto altrimenti non ha senso per me.”