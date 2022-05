Come depositare i tuoi brani su Soundreef. Guida pratica

Depositare i tuoi brani con Soundreef è sempre più semplice!

Ecco i passaggi da tenere a mente.

Nel tuo account Soundreef puoi depositare tutti i brani sui quali hai delle quote, inclusi quelli che condividi con altri autori/editori (sia iscritti Soundreef che iscritti a SIAE/altra collecting).

Il deposito avviene in 4 facili step, tutti online: prova tu stesso!

Vai alla sezione Musica e clicca su + Nuovo Deposito , inserendo il numero di brani, i servizi per cui intendi depositarli e i dettagli relativi.

Se stai depositando più brani, puoi decidere se applicare a tutti i brani le stesse info, oppure differenziare nome artista e genere.

In questa fase è possibile anche inserire subito i codici ISRC.



Procediamo per casi:

Caso 1 – “Io e gli altri aventi diritto siamo tutti iscritti a Soundreef ”

In questo caso il deposito può essere effettuato da un solo account Soundreef che “tagga” gli altri. Vediamo come!

Dopo aver indicato allo step 1 il numero di brani, i servizi, titolo, nome artista e genere, allo step 2 dovrai indicare le quote DEM e DRM che detiene ogni avente diritto, specificando suo nome e cognome, email Soundreef e codice IPI.

Ovviamente, se sei l’unico avente diritto e al momento non hai un editore, puoi assegnarti il 100% dei diritti.

Ricordiamo che la suddivisione delle quote di titolarità fa sempre capo ad una trattativa privata tra gli aventi diritto.

Per attivare il tuo deposito, tutti gli aventi diritto Soundreef dovranno firmare la List of Works (documento di riepilogo del deposito stesso), inviata secondo l’ordine di firma alla propria mail Soundreef.

Caso 2 – “Condivido il mio brano con autori/editori iscritti ad altra collecting society”

Anche qui, forniti i dati principali sul deposito che stai facendo (numero di brani, servizi, titolo, nome artista e genere), inserisci le quote di titolarità sul brano e il codice IPI per ciascun avente diritto.

Se il tuo co-autore/editore è iscritto a SIAE o ad altra collecting society, puoi certamente inserirlo c in questo deposito, riportando il suo nome/cognome e mail di riferimento, insieme alla sua quota di titolarità. Al campo “Società” indicherai la collecting a cui è iscritto.

Il co-autore/editore non dovrà firmare la List of Works Soundreef e potrà depositare il brano presso la sua collecting society.

Mp3 e codici ISRC

Il file mp3 e i codici ISRC sono gli elementi chiave per il monitoring radio/tv e online. Accertati quindi di inserirli per ogni brano che depositi. Se non li hai al momento del deposito, li puoi inserire successivamente dalla sezione Musica del tuo account, con lo strumento Attività>Versioni/ISRC in corrispondenza del titolo del brano.

Servizi Soundreef – regole generali

Per tutte le tipologie di registrazione è possibile, nello step 1 di registrazione brani, selezionare specifici servizi per la gestione dei tuoi diritti d’autore/editore.

Le icone che troverai in corrispondenza del titolo del tuo brano si riferiscono alle diverse tipologie di servizio (BMS,LE, OL, RT, DM):

BMS = Background Music In-Stores

LE = Live

MC = Diritti Fonomeccanici

OL = Online

RT = Radio/Tv

Se un brano ha le icone dei servizi in blu significa che non è stata completa la procedura di inserimento delle informazioni relative al deposito, oppure non è stata firmata la List of Works da tutti gli aventi diritto elencati nel documento.

Dopo la firma della List of Works il brano diventa attivo (e le icone, verdi).

Le sigle DEM e DRM corrispondono rispettivamente a:

Per maggiori dettagli, visita la nostra Area FAQ