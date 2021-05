Decreto Ristori: compila l’autocertificazione entro il 10 maggio

In tutti gli account degli autori Soundreef, è disponibile l’autocertificazione per accedere ai ristori previsti dal Decreto del Ministro della cultura del 3 marzo 2021, n. 107 e successiva modifica, e dal Decreto n° 191 del 2 aprile 2021. Si tratta di pochissimi dati anagrafici e un’autocertificazione per attestare che i redditi del 2019 siano stati inferiori a € 75.000. Tu devi solo compilarla entro il 10 maggio 2021 – ci occuperemo noi, come Organismo di Gestione Collettiva, di presentare le domande in linea con i requisiti previsti e inviare pdf di riepilogo.

Di seguito, trovi le risposte ad alcune delle domande più frequenti.

1. Posso fare richiesta anche se il mio reddito è pari a zero?

Sì. Dovrai solo dichiarare 0 come valore nell’apposito campo del form.

2. Sono minorenne, posso inoltrare la richiesta?

Purtroppo no, possono fare domanda solo i maggiorenni.

3. Non ho un conto corrente a mio nome, posso usare quello di un parente o un amico?

Sì, ma è importantissimo che indichi il nome dell’intestatario nell’apposito campo del form. Per ogni IBAN, infatti, abbiamo bisogno di conoscere il nome cui corrisponde. Per questo, in teoria, chi fa la richiesta e il titolare del conto dovrebbero essere la stessa persona. In pratica, considerato il periodo di grave disagio, abbiamo scelto di accettare delle giustificate eccezioni.

4. Compilare l’autocertificazione mi fa accedere ai ristori?

No, è solo una richiesta che noi inoltreremo. Per accedere ai ristori, verranno prima verificati i requisiti necessari.

5. Dove trovo il mio reddito autoriale 2019?

Nella dichiarazione dei redditi dello scorso anno.

