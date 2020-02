World Radio Day, in Soundreef 26mila canali monitorati e oltre 2 milioni di passaggi annui rilevati

Oggi, 13 Febbraio è il World Radio Day, una giornata mondiale promossa dall’UNESCO. Volete sapere perché celebrare la Radio?



Inventata di più di 100 anni fa e fatta risalire agli esperimenti del giovane Guglielmo Marconi, la radio rimane uno dei più utilizzati mezzi di scambio di informazioni.

Oggi, secondo i dati TER (Tavolo Editori Radiofonici), sono più di un migliaio le emittenti radio in Italia, con una media di 35.000.000 ascoltatori su una popolazione nazionale di +60.483.973 abitanti.

L’italia a quanto pare avrebbe il primato europeo per il numero di emittenti in rapporto alla popolazione!

E provate a indovinare quale sia il mezzo più usato per ascoltarla?… L’autoradio!

Ancora oggi la radio ci accompagna nei nostri spostamenti, e tra i tanti talk e format, sono numerosissime le canzoni che ogni giorno viaggiano nell’etere.

Dal rock alla trap passando per il soul, la radio trova spazio per ogni tipo di musica, anche per questo la tematica al centro del World Radio Day 2020 è la ‘Diversity’.



Come funziona per gli iscritti Soundreef quando la propria musica viene trasmessa in radio?

Soundreef mette a tua disposizione una tecnologia di audio monitoring che è in grado di sapere esattamente dove e quando suona la tua musica. In questo modo puoi vedere sul tuo account i dettagli di tutti i tuoi passaggi in Radio e TV.



Soundreef monitora 26k canali radio in tutto il mondo, di cui 1.600 in Italia!

Sono più di 2.000.000 i passaggi radio di musica Soundreef monitorati ogni anno.



Ad esempio, sai quali sono i brani in gestione Soundreef più trasmessi in radio in questi primi 40 giorni del 2020? Ecco alcuni titoli che saltano subito all’occhio:

‘ La mia Hit’ di J-Ax feat. Max Pezzali , il singolo che ha lanciato il nuovo album di J-Ax “ReAle”;

‘ Non succederà più’ di Claudia Mori , brano scritto dal maestro Giancarlo Bigazzi e cantato durante l’ultimo Festival di Sanremo in duetto da Elettra Lamborghini e Miss Keta , di cui abbiamo parlato anche qui ;

di ‘ Un’emozione per sempre’ di Eros Ramazzotti , brano che ha tra gli autori il nostro maestro Maurizio Fabrizio ;

‘ Self Control’ di Raf , firmato dal maestro Giancarlo Bigazzi ;

‘ Gloria’ di Umberto Tozzi , sempre con quote autorali del maestro Giancarlo Bigazzi ;

‘ Storie di tutti i giorni’ di Riccardo Fogli , presentata nel 1982 al Festival di Sanremo, che vede tra gli autori il maestro Maurizio Fabrizio ;

‘ Ti Amo’ di Umberto Tozzi , l’artista rientra due volte tra i brani più suonati dalle radio, con un inno all’amore scritto in collaborazione con il maestro Giancarlo Bigazzi .

Ma come sempre il monitoring rivela anche interessanti sorprese. E tra i più suonati del 2020 troviamo, ad esempio:

‘ The key, the secret’ di Elvio Moratto , compositore, dj e producer che ha lavorato anche con Ennio Morricone per la parte di musica elettronica del film ‘Disclosure ’ .

Ovviamente non possiamo che essere felici per i nostri autori.

In bocca al lupo a tutti i nostri iscritti e a tutti i musicisti che ogni giorno lavorano sodo per ottenere grandi risultati e passaggi in radio e ovviamente…buon World Radio Day!