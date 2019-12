Smilax Publishing e Kromaki Music passano a Soundreef. Il Gruppo Editoriale trasferisce oltre 120 mila brani

È ufficiale. Alberto Margheriti, titolare di Smilax Publishing e di Kromaki Music, alla guida di uno dei più grandi Gruppi Editoriali Italiani con oltre 120.000 brani in catalogo, trasferisce l’intera gestione del proprio repertorio su Soundreef.

“Children” di Robert Miles, “La solitudine” e “Strani amori” di Laura Pausini, “Balliamo sul mondo” di Ligabue, “Gente come noi” di Ivana Spagna ma anche alcuni dei più grandi successi di Paola e Chiara, Marco Masini, Nek, Joe T Vannelli e Jalisse sono solo il fiore all’occhiello di uno dei più importanti cataloghi editoriali in Italia per quel che riguarda Pop, Dance e House.

“Siamo contenti e fiduciosi. Abbiamo trovato in Soundreef ottimi interlocutori, servizi all’avanguardia e attitudine propositiva e rivolta al futuro: fattori che per noi sono fondamentali.“ – ha dichiarato Alberto Margheriti di Smilax Publishing e Kromaki Music – “Inizia per noi una nuova fase. Siamo sicuri che questa scelta sarà molto proficua”.

“Siamo davvero felici per questo accordo. Il fatto che un editore di questo rilievo abbia scelto Soundreef è un segnale importante per tutta l’Industria Musicale.” – ha dichiarato Davide d’Atri, CEO di Soundreef – “Per noi è l’ennesima conferma che stiamo lavorando bene e che siamo sulla strada giusta. Il tanto lavoro fatto in questi anni continua a dare frutti importanti e la scelta di Alberto Margheriti ne è la testimonianza.”

La gestione Soundreef per l’intero catalogo avrà inizio a partire dal 1 gennaio 2020.

Benvenute Smilax Publishing e Kromaki Music!