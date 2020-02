I 99 Posse remixati dagli studenti dello IED: ultimo appuntamento con il laboratorio ‘reSOUND’

Ultimo appuntamento per i remix del progetto reSOUND, il laboratorio che mette in connessione gli artisti Soundreef e gli studenti del corso di Sound Design dello IED di Roma, a cui è stata data la possibilità di remixare in totale libertà i brani di 5 artisti Soundreef.

Questa volta i ragazzi hanno lavorato su niente poco di meno che “Combat Reggae” brano dei 99 Posse.

L’obiettivo del laboratorio è quello di promuovere la creatività nella musica, creare momenti didattici e di scambio e mettere al centro la cultura della composizione e della rielaborazione musicale.

I remix sono disponibili all’ascolto sul canale Soundcloud di reSOUND.

  





    

Ascolta la versione originale dei 99 Posse.



Grazie ancora a IED, ai ragazzi che hanno prodotto i remix e agli artisti che hanno reso disponibile la propria musica per questo interessante progetto di condivisione della creatività: 99 Posse, O’ Zulu, Capibara, Ottone Pesante e Marco Colonna.

Per saperne di più su Soundreef: [email protected]