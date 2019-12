Anche il compositore e arrangiatore Marco Falagiani passa a Soundreef. Ha vinto 4 volte il Festival di Sanremo

Anche l’arrangiatore e produttore Marco Falagiani, 4 volte vincitore al Festival di Sanremo, sceglie Soundreef.

1990 – Marco Masini con “Disperato” vince tra le nuove proposte. Arrangiato da Marco Falagiani

– Marco Masini con “Disperato” vince tra le nuove proposte. Arrangiato da Marco Falagiani 1992 – Aleandro Baldi e Francesca Alotta con “Non amarmi”. Arrangiato da Marco Falagiani

– Aleandro Baldi e Francesca Alotta con “Non amarmi”. Arrangiato da Marco Falagiani 1994 – Aleandro Baldi con “Passerà”. Arrangiato e diretto da Marco Falagiani

– Aleandro Baldi con “Passerà”. Arrangiato e diretto da Marco Falagiani 2007 – Fabrizio Moro con “Pensa”. Direttore artistico: Marco Falagiani

A partire dal 1 gennaio 2020 passano in gestione Soundreef anche le opere dell’autore, compositore, arrangiatore e produttore fiorentino, stretto collaboratore dal 1989 del Maestro Giancarlo Bigazzi e compositore insieme allo stesso Maestro della colonna sonora di “Mediterraneo” di Gabriele Salvatores, vincitore del Premio Oscar.

Marco Falagiani ha collezionato 14 presenze e ben 4 vittorie al Festival di Sanremo, 1 Globo d’Oro, 1 nomination al David di Donatello, molti dischi a cui ha lavorato sia come autore e compositore che come produttore e oltre 100 jingle pubblicitari.

Ha scritto e lavorato con alcuni dei più grandi nomi della musica italiana e non solo: Mia Martini, Aleandro Baldi, Laura Pausini, Jennifer Lopez & Marc Anthony, Il Divo, Gianni Morandi, Anna Oxa, Stadio, Marco Masini, Fabrizio Moro e molti altri.

“La musica in questi anni mi ha insegnato tanto. Nel mio percorso ho avuto il piacere di collaborare con alcuni dei più importanti artisti italiani in attività e di lavorare al fianco di un grande Maestro come Giancarlo Bigazzi. Sono dell’idea che ci vuole talento, ma ci vuole anche umiltà e la fortuna di arrivare al momento giusto. In Soundreef ho trovato questo, la capacità di essere al passo con i tempi e l’attenzione alla trasparenza e alla disponibilità”

Benvenuto in Soundreef Marco Falagiani!