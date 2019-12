Anche Ketama 126 passa a Soundreef

Il suo nuovo album “Kety” è già acclamato da critica e pubblico.

Dopo meno di due mesi dall’uscita ha già raggiunto decine di milioni di stream e il singolo “Scacciacani” è già disco di platino.

Oggi anche Piero Baldini, in arte Ketama 126, annuncia il suo passaggio a Soundreef.

Ketama, rapper, producer e fondatore della crew 126, sposta, in qualità di autore e compositore, tutta la gestione della propria produzione musicale su Soundreef. L’artista, la cui produzione rap/trap, a suo stesso dire, risulta contaminata da rock e metal e dalle sue precedenti esperienze come bassista, ha scritto brani e collaborato con molti rapper della scena italiana da Massimo Pericolo a Noyz Narcos, da Fabri Fibra a Tedua, fino a Speranza e Franco126.

“In questo momento per me importante sono contento di iniziare questa collaborazione. In Soundreef ho trovato ragazzi giovani che parlano la mia stessa lingua con una sincera voglia di essere al passo con i tempi e di fornire supporto all’artista. – ha dichiarato Ketama. – Sono fiducioso che possa essere proficua”.

“Quando abbiamo conosciuto Ketama, ci ha colpito subito per talento, carisma e spontaneità. Siamo felici che abbia scelto i nostri servizi e non possiamo che fargli il nostro più grande in bocca al lupo. – ha dichiarato Davide d’Atri, CEO di Soundreef. – E’ impressionante come le nuove generazioni di autori parlino la nostra stessa lingua. Tanti sono i giovani, talvolta giovanissimi, artisti rap e non solo che si sono iscritti ai nostri servizi in questi mesi. Ennesima conferma che la strada intrapresa nello sviluppo dei nostri servizi è quella giusta.”

Benvenuto Ketama 126!