Anche Gigi Finizio, atteso a giugno per il concerto al San Paolo di Napoli, passa a Soundreef

Gigi Finizio, una delle voci più celebri della scena partenopea, atteso per il concerto allo stadio San Paolo di Napoli del prossimo 6 giugno, in cui si prevede un’affluenza che rischia di toccare le 40mila presenze, annuncia di aver scelto Soundreef per la gestione del suo vasto repertorio.

Figlio della tradizione musicale napoletana, Gigi Finizio, durante la sua lunga carriera ha partecipato a 4 edizioni del Festival di Sanremo e ha collaborato con artisti del calibro di Claudio Baglioni, Giorgia, Gigi d’Alessio e Lucio Dalla.

“Ho iniziato a suonare sin da piccolo e scrivere musica per me è sempre stato fondamentale. Nella mia musica ho sempre cercato un punto di partenza e non di arrivo: mi piace sperimentare e rinnovarmi. Per questo ho scelto di affidarmi a un’azienda fatta da persone con la capacità di guardare avanti. Per questo ho scelto Soundreef” – ha dichiarato Gigi Finizio.

Siamo molto felici che un artista con il suo percorso e della sua levatura abbia scelto i nostri servizi.

Grazie per la fiducia.

Benvenuto Gigi!