Fortunato Zampaglione, tra i più importanti autori del Pop Italiano, passa a Soundreef. Ha scritto per Bocelli, Ramazzotti e Mengoni

Anche Fortunato Zampaglione tra i più grandi autori e compositori italiani degli ultimi anni sceglie di passare a Soundreef.

“Nati per amare” di Eros Ramazzotti, “Fall On Me” di Andrea Bocelli, “Guerriero” di Marco Mengoni, “Amore gigante” di Gianna Nannini sono solo alcuni dei grandi successi usciti dalla penna di Zampaglione.

Dopo il passaggio del Maestro Maurizio Fabrizio e del Maestro Giancarlo Bigazzi, è un piacere per noi poter dare il benvenuto ad un altro grande autore, Fortunato Zampaglione, che ha lavorato dal 2004 ad oggi con alcuni dei più importanti nomi della Musica Italiana: Andrea Bocelli, Francesco Renga, Eros Ramazzotti, Marco Mengoni, Gianna Nannini, Emma Marrone, Francesca Michielin, Bianca Atzei e molti altri.

“Le canzoni sono fondamentali: la musica non può vivere senza e per un autore curare la gestione del proprio repertorio è fondamentale.” – ha dichiarato Fortunato Zampaglione. – “Ho trovato in Soundreef un interlocutore affidabile. Mi ha fornito gli strumenti per essere sereno sul mio futuro, permettendomi una gestione attenta ed affidabile della mia musica. Invito tutti gli autori a informarsi su Soundreef e sul suo metodo di lavoro, attualmente il migliore che offre il mercato libero. Sono felice di intraprendere con loro questa nuova fase della mia carriera”

Con l’ingresso di Fortunato Zampaglione, entra a far parte del repertorio gestito da Soundreef un’altra significativa fetta di grandi successi italiani.

E’ per noi un enorme piacere.

Benvenuto Fortunato!