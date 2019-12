Anche il Cile passa a Soundreef

“Oh Maria Salvador…” suonavano tutte le radio nell’estate 2015. A cantare era Lorenzo Cilembrini, in arte il Cile, che per l’occasione duettava con J-Ax.

Oggi il Cile, autore e cantante che vanta numerose collaborazioni con alcuni dei più importanti artisti della scena italiana come Club Dogo, Clementino, Negrita e, per l’appunto, J-Ax, sceglie di passare a Soundreef.

Il Cile, che nella sua carriera ha condiviso il palco con grandi nomi come Ben Harper, Cranberries, Jovanotti e Ligabue e ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2013 con il brano ‘Le parole non servono più’, vincendo il premio “Sergio Bardotti” come miglior testo tra tutte le canzoni in gara, affida l’intero repertorio in gestione Soundreef a partire dal 1 gennaio 2020.

Da ricordare che la sua voce è stata anche protagonista nel brano “Non mi dimentico”, colonna sonora della serie RAI di successo ‘Braccialetti Rossi’

“Sono fortemente motivato e lieto di intraprendere questo percorso con Soundreef.” – ha dichiarato Il Cile -“Ho da subito preso coscienza di avere a che fare con una squadra di lavoro dinamica e capace, in grado di permettere all’artista di concentrarsi in ciò che per lui è più importante, ovvero la creatività, senza che le sue energie vengano disperse in dinamiche burocratiche legate alla tutela delle sue opere.”

Per noi è un enorme piacere.

Siamo con te per i tuoi prossimi progetti.

Benvenuto Cile!